Bor, mámor, szerelem – A sorozat hatodik évadát is a Dunán követhetik

Már csaknem két éve, hogy a Duna nézőinek életébe megérkezett a Bor, mámor, szerelem című szlovák sorozat, amelynek történetét a kezdetektől követhetik a csatornán. A rajongóknak a folytatás miatt sem kell aggódniuk, az ötödik évad lezárása után november 21-től érkezik a folyatás a megszokott időben a csatornán.

November 21-től újabb érzelmekben gazdag fejezet nyílik meg a Bor, mámor, szerelem (eredeti címén Búrlivé víno) nézői számára: ekkor érkezik a sorozat hatodik évadának premierepizódja a Dunára, a korábban megszokott, hétköznap esti 19:45-ös idősávban.

Az új szezon elején már az első rész is tartogat feszültséget és mély konfliktusokat: Lýdia és Slávo visszatérnek Ivan házába, de hamar kiderül, hogy anyai szerepek és hatalmi játszmák nem képesek maguktól megoldódni. Egy váratlan baleset is bekövetkezik, és tovább fokozódnak a családi intrikák, mindezek tovább mélyítik a Rozner és Dolinský család nézeteltéréseit. Milica és Karol múltja is felszínre tör, így kiderül a visszatérésük valódi oka.

A festői szlovák borvidék megmaradt központi díszletként – a pincészetek, a szőlők és a borászcsaládok továbbra is kulcsfontosságú szerepet töltenek be a történet alakulásában.

Bor, mámor, szerelem – a hatodik évad hétköznap esténként 19:45-kor a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA