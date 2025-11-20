A közmédia Magyarországra hozta a Miss Austen sorozatot

A magyar közönség november 26-tól láthatja a Miss Austen című angol tévésorozatot a Dunán. A BBC-n az év elején bemutatott, négyrészes történelmi széria lenyűgöző színészi játékkal idézi fel Gill Hornby best seller szerző leghíresebb regényének történetét. A reklámmentesen sugárzott sorozat részei az adásokat követően korlátozott ideig a Médiaklikken is elérhetők.

A romantikus regényeiről világszerte ismert angol regényíró, Jane Austen születésének 250. évfordulója alkalmából készült televíziós széria, a Miss Austen a szerző húgának, Cassandrának az életét mutatja be. A történetben egy irodalmi rejtély kerül a középpontba, ugyanis köztudott, hogy Cassandra Austen elégette híres nővére, Jane leveleit, hogy megvédje a család jó hírnevét, így az írónő háromezerre becsült leveleiből mindössze 160 maradt fent.

De ki volt valójában Cassandra Austen? És milyen életet élt Jane másik hat testvére? A BBC új sorozatával november 26-tól, vasárnaponként a Duna nézői is elmerülhetnek az 1700-as évek végén élt és kevésbé ismert Austen testvérek történetében. A négyrészes történelmi televíziós sorozat, Andrea Gibb adaptációja, Gill Hornby azonos című regényéből. A főszerepekben Keeley Hawes, Synnøve Karlsen (a fiatal Cassandra) és Jessica Hynes látható. A sorozatot Aisling Walsh rendezte.

A Duna nem először tűz műsorára a Büszkeség és balítélet írója kapcsán minőségi alkotást. Az író befejezetlen regényéből készült filmsorozat a Sanditon III. évada augusztusban debütált a csatornán, szintén reklám és megszakítás nélkül.

Miss Austen – november 26-tól, szerdánként 21 órától a Dunán.

Kiemelt kép forrása: SASU FEDERATION INTERNATIONAL