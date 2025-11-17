Werkfilm-premier – a Sárkányok Kabul felett kulisszatitkai a közmédia több csatornáján

A közmédia nézői elsőként nyerhetnek betekintést a magyar filmgyártás egyedülálló vállalkozásának kulisszái mögé. A Sárkányok Kabul felett című, megtörtént eseményeken alapuló háborús akciódráma werkfilmje kizárólag a Duna, Duna World és az M5 csatornán lesz látható, amely részletesen bemutatja, miként született meg a rendkívüli alkotás – a katonai kiképzésektől a monumentális díszleteken át a filmes szakemberek megfeszített munkájáig.

Hogyan építették fel Magyarországon a kabuli repülőteret? Milyen volt a színészek katonai kiképzése, és hogyan készült az a látványos akciójelenet, amelyet napokig forgattak füstben és tűzben? Mindez most kiderül kizárólag a közmédia csatornáin látható werkfilmben, amely exkluzív betekintést enged a november 20-án mozikba kerülő Sárkányok Kabul felett kulisszái mögé.

A werkfilm országos tévépremierje november 19-én, szerdán 21 órakor lesz a Duna műsorán. Azok, akik szeretnék újranézni vagy esetleg lemaradtak volna az első vetítésről, szombaton 11:30-kor ismétlésben láthatják a csatornán, majd november 28-án, pénteken 21 órától az M5 kulturális csatornán. A film iránt érdeklődők külföldről is megismerhetik a produkció részleteit: a Duna World nemzetközi csatornán december 5-én, pénteken 18 órakor mutatják be a werkfilmet.

Dyga Zsombor legújabb rendezése a Magyar Honvédség katonáinak hősies helytállását mutatja be az afganisztáni evakuálás idején. A 47 napos forgatás során a stáb szinte az egész országot bejárta, hogy hitelesen idézze meg a kabuli repülőtér kaotikus és drámai világát. A werkfilm részletesen feltárja a film előkészítésének és forgatásának folyamatát, különös hangsúlyt fektetve a színészi felkészítésre és a hadijelenetek valósághűségének biztosítására.

„Igen tanulságos szakmai felkészítésben részesültünk – volt fizikai kiképzés, épületharcászat, alaki gyakorlat. Megtanultuk, hogyan tartsuk a fegyvert, hogyan működjünk együtt. Valódi csapatmunka volt” – osztja meg a werkfilmben Jászberényi Gábor. A S.E.R.E.G, a Most vagy soha! és a Cella című produkciókból ismert színművész a főszereplő, Bálint hadnagy karakterében egy tapasztalt, fegyelmezett magyar katonát alakít, aki nemcsak a parancsokat, hanem az embereit is komolyan veszi. Mint mondja, büszkeséggel tölti el, hogy egy olyan hős bőrébe bújhat, akinek felemelő történetét most mindenki megismerheti.

A háború sújtotta környezetben kibontakozó szerelmi szál – a hadnagy és a tábori doktornő kapcsolata – által a nézők megtapasztalhatják, hogyan fonódik össze az emberi törődés, a remény és az önfeláldozás motívuma a katonai kötelességgel. „Nagyon jó volt együtt dolgozni. A film egyik fontos momentuma a két főhős kórházi jelenete. Ez volt szinte az utolsó, amit felvettünk, de ez egy nagyon meghatározó rész: amikor megtörténik közöttük valami olyan energiacsere, ami az egész történetet kimondatlanul is katalizálja” – fogalmaz Mészáros Blanka Junior Prima-díjas színművész, aki Takács Eszter önkéntes orvosnő szerepében tapasztalta meg, milyen felelősségteljes munkát végeznek azok a gyógyítók, akik háború sújtotta területen gyakorolják hivatásukat.

A film díszlete és vizuális megoldásai szintén példátlan kihívást jelentettek a hazai szakemberek számára. A kabuli reptér és környékének megépítése, valamint a több száz statisztát és katonai járművet felvonultató jelenetek a magyar filmipar egyik kiemelkedő logisztikai vállalkozásává tették a produkciót.

A Duna november 13-tól minden hétköznap 18:40-kor rövid összeállításokban mutatja be a Sárkányok Kabul felett szereplőgárdáját. A sorozat betekintést nyújt a produkcióban részvevők munkájába, felkészülésébe, szakmai és emberi szempontból egyaránt.

A Sárkányok Kabul felett a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai közreműködésével, valamint a Sárkányok Produkció Kft. és az MTVA koprodukciójában készült.

Sárkányok Kabul felett – A hűség kötelez – werkfilm – a forgatás kulisszatitkai november 19-től kizárólag a közmédia csatornáin.

Kiemelt kép forrása: MTVA