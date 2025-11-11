Vida Péter gyerekként mindig meghatódott, bármennyiszer hallotta ugyanazt a mesét

A Kossuth Rádió Rádiókabaréjának kreatív vezetője a mesék edukációs szerepe mellett kiemelte, mennyire fontos az ismert történetek újra átélése. A Csukás Meserádió mesélőjeként osztotta meg, gyerekként ő mindig elérzékenyült egy már ismert mese ugyanazon pontján, és lett újra vidám, amikor minden jóra fordult.

A Jászai Mari-díjas és Karinthy-gyűrűs színművész, humorista fontosnak tartja, hogy a gyerekek elsőként népmesékkel ismerkedjenek meg, azok edukációs jellege miatt. Véleménye szerint a hosszú évtizedek alatt kikristályosodott történetekből jól megtanulható, mi a jó és a rossz, mi az igazság és a hazugság.

Ugyanakkor legyen az bármilyen mese, a legfontosabb az együtt töltött minőség idő. „Ott kell lenni, érezni a szülő illatát, hallani szavait, a mese összehozza a családot. Biztatom a szülőket a közös mesék kitalálására is, az improvizációra, amely során a történetet a gyerekek ötletei is alakítják” – fogalmazott, kiemelve, mennyire lényeges, a történetek újbóli átélése is. „Kortól függetlenül nemcsak az újdonság izgalmával szeretünk szembesülni, hanem az újrafelfedezés, a toposzok ismételt átélése is örömet okoz. Édesapámék mondták, hogy amikor gyerek voltam, egy adott történet, vers újbóli meghallgatása során mindig ugyanannál a résznél törtem ki zokogásban, majd lettem újra vidám, amikor jó vége lett a mesének” – árulta el Vida Péter a Csukás Meserádiónak adott interjújában, hozzátéve, a gyereknek fontos a katarzis, hogy úja megmerítkezzenek az igazság pillanatában.

