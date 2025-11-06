Négy történet, amely bizonyítja: a romantika sosem megy ki a divatból

November 8. – Egy romantikus angol nő (1975)
A romantikus vígjáték‑dráma középpontjában áll Lewis (Michael Caine), a sikeres angol író és felesége, Elizabeth (Glenda Jackson), az unatkozó szépasszony, aki egy titokzatos fiatal férfival (Helmut Berger) bonyolódik viszonyba. A film a házasság és a vágy kérdéseit vizsgálja, miközben klasszikus brit eleganciával ábrázolja az emberi érzelmeket.
November 15. – Stanley és Iris (1989)
A megható történet két magányos emberről szól: az özvegy Iris (Jane Fonda) segíteni akar a tanulásban az analfabéta Stanley‑nek (Robert De Niro) egyfajta viszonzásként, hogy a férfi ismeretlenül is közbelépett, amikor a nőt ki akarták rabolni. A film forgatókönyvét Pat Barker: Union Street című regénye ihlette.
November 22. – Benny és Joon (1993)
Egy különc, mégis bájos és szívmelengető szerelmi történet: Benny (Aidan Quinn) féltő gondoskodással vigyáz húgára, Joonra (Mary Stuart Masterson), aki különös fantáziavilágban él. Amikor találkoznak Sammel (Johnny Depp), a bohókás, kreatív fiatalemberrel, Joon élete váratlanul felpezsdül. Sam különös és humoros módon segíti Joont abban, hogy kilépjen a hétköznapok rutinjából, miközben a hármuk közötti kapcsolatok új dinamikát kapnak.
November 29. – Káprázatos holdvilág (2014)
Egy mogorva, világhírű bűvész (Colin Firth) és a fiatal, bájos médium (Emma Stone) történetét ismerhetik meg az 1920‑as francia riviéra varázslatos miliőjében kibontakozva. A szemfényvesztés és illúziók, de még egy természetfeletti képesség sem állhat azonban a szerelmük útjába.
