Négy történet, amely bizonyítja: a romantika sosem megy ki a divatból

Felejthetetlen szerelmi történetekkel és sztárparádéval várja a nézőket novemberben szombat esténként a közmédia. Jane Fonda, Robert De Niro, Johnny Depp és Emma Stone főszereplésével a Duna tematikus filmhónapja a romantika minden árnyalatát megmutatja — a klasszikus brit eleganciától a francia riviéra varázsáig.

November 8. – Egy romantikus angol nő (1975)

A romantikus vígjáték‑dráma középpontjában áll Lewis (Michael Caine), a sikeres angol író és felesége, Elizabeth (Glenda Jackson), az unatkozó szépasszony, aki egy titokzatos fiatal férfival (Helmut Berger) bonyolódik viszonyba. A film a házasság és a vágy kérdéseit vizsgálja, miközben klasszikus brit eleganciával ábrázolja az emberi érzelmeket.

November 15. – Stanley és Iris (1989)

A megható történet két magányos emberről szól: az özvegy Iris (Jane Fonda) segíteni akar a tanulásban az analfabéta Stanley‑nek (Robert De Niro) egyfajta viszonzásként, hogy a férfi ismeretlenül is közbelépett, amikor a nőt ki akarták rabolni. A film forgatókönyvét Pat Barker: Union Street című regénye ihlette.

November 22. – Benny és Joon (1993)

Egy különc, mégis bájos és szívmelengető szerelmi történet: Benny (Aidan Quinn) féltő gondoskodással vigyáz húgára, Joonra (Mary Stuart Masterson), aki különös fantáziavilágban él. Amikor találkoznak Sammel (Johnny Depp), a bohókás, kreatív fiatalemberrel, Joon élete váratlanul felpezsdül. Sam különös és humoros módon segíti Joont abban, hogy kilépjen a hétköznapok rutinjából, miközben a hármuk közötti kapcsolatok új dinamikát kapnak.

November 29. – Káprázatos holdvilág (2014)

Egy mogorva, világhírű bűvész (Colin Firth) és a fiatal, bájos médium (Emma Stone) történetét ismerhetik meg az 1920‑as francia riviéra varázslatos miliőjében kibontakozva. A szemfényvesztés és illúziók, de még egy természetfeletti képesség sem állhat azonban a szerelmük útjába.

Sztárpárosok a Dunán – romantikus filmválogatás novemberben, szombatonként 19:35-kor a Dunán.

Kiemelt kép: Káprázatos holdvilág (Forrás: Vertical Distribution Limited)