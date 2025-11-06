A rosszcsont Pumukli új kalandjai a Dunán

Pumukli, a vörös üstökű kobold ismét elvesz ezt, elvesz azt, ám látják majd a kis ravaszt a Duna nézői november 8-tól szombatonként reggel. A Pumukli kalandjai című nagy sikerű sorozat folytatását, a Pumukli legújabb kalandjait ugyanis műsorára tűzi a csatorna. Az alábbi cikkben magyarországi televíziós premier kapcsán olvashatnak néhány információt, érdekességet a régi és az új széria kapcsán.

Pumukli karakterét még 1961-ben rádiójátékként alkotta meg Ellis Kaut német gyermekirodalmi író, a kobold története később könyvekben, filmekben és televíziós sorozatban is megelevenedett.

A Pumukli kalandjai című televíziós sorozatot elsőként 1982-ben mutatták be az akkori NSZK-ban és Ausztriában, Magyarországon 1988-tól volt látható.

A figura első vizuális tervezője Barbara von Johnson német illusztrátor és művész volt. Ő rajzolta meg a vörös hajú, nagy lábú koboldot Ellis Kaut történetének illusztrálására kiírt pályázatra.

Érdekes, magyar vonatkozása is van a Pumukli kalandjainak, az ugyanis NSZK–osztrák–magyar televíziós sorozat volt: a Pumukli karakter vizuálisan Magyarországon kelt életre. Az élőszereplős jeleneteket a német stáb Münchenben forgatta, a kobold viszont rajzolt animációs figura volt, akit utólag illesztettek be a filmbe. A német produkcióhoz a rajzolt animációkat Magyarországon, a Pannónia Filmstúdióban készítették. A munkálatokat Ternovszky Béla irányította, és az ő vezetésével dolgoztak a magyar rajzolók, hogy a német forgatott filmhez illeszkedő stílusban animálják Pumuklit.

A Pumukli legújabb kalandjai című új, 13 részes sorozatot 2023-ban mutatták be Németországban, Magyarországon televízióban elsőként a Duna tűzi műsorára november 8-tól szombat reggelenként.

Az új széria története szerint több mint 30 év után lép ismét működésbe Eder mester asztalosműhelye, amikor unokaöccse és unokahúga megörökölve a helyiséget, el akarják adni. Ám amikor körbevezetik a vevőt, Florian Eder véletlenül felborítja az enyvet, és megjelenik a műhelyben lakó kobold, Pumukli, akinek a „koboldtörvény” miatt most már mindig Floriannál kell maradnia. Florian végül úgy dönt, hogy nem adja el a műhelyt, hanem ő maga viszi tovább.

Pumukli változatlanul Pusztaszeri Kornél magyar hangján szólal meg. A csínytevő kobold társának, Florian Edernek Makranczi Zalán kölcsönzi a hangját.

„Haló, haló, nagy baj van kérem riadó haló, haló, feltűnt egy kis manó” – sokak számára csenghet ismerősen a Pumukli kalandjai főcímzenéje. Jó hír, hogy az új sorozat is ugyanezzel a dallammal köszönti nézőit, hangfelújított változatban. Pumukli legújabb kalandjai – november 8-tól szombatonként 8:20-tól a Dunán. Kiemelt kép: Eurokim A.S.