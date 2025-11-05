Megérkezett a Félrelépni szabad teasere: Lendületes nemek, forró igenek - a történet, ami mindenkit beindít

„El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsald a párod?” Ezzel a meghökkentő kérdéssel kezdődik Orosz Dénes új filmjének, a Félrelépni szabad című romantikus komédiának a hivatalos teasere. De vajon egyértelmű válasz-e a „nem”?

Mi történik akkor, amikor egy házibulin mindenki a megcsalásról beszél? Kinek, hol vannak a személyes határai? Mi van, ha mindenki akar valamit a másiktól? Megkezdődnek a félreértések, amelyek olykor vicces, máskor drámai helyzeteket teremtenek.

A Megafilm Service csapata ezúttal Georges Feydeau bohózatát, „A hülyéje” című vígjátékot kelti új életre „Félrelépni szabad” címmel, a Thália Színház művészei – akik nagy sikerrel játsszák színpadon a történetet – és több kiváló vendégszínész szereplésével. Helmeczy Dorottya producer Orosz Dénes rendezőt kérte fel, hogy könnyed humorral meséljen hűségről, hűtlenségről, vágyról és arról, hogy valójában semmi nem az, aminek látszik, hiszen sokszor az „igen” is lehet egy csavaros „nem”.

A filmnek a szórakoztatáson túl fontos üzenete is van: a látszólag könnyed sztoriban a végén minden pár története a helyére kerül, és kiderül, hogy az érzelmek és a vágyak sokszor a legnagyobb igazságokat rejtik.

Nevetésre fel! A „Félrelépni szabad” 2026-ban érkezik.

Alkotók: Rendező: Orosz Dénes, Forgatókönyvíró: Bárány Márton, Operatőr: Gibárti Viktor, Zeneszerző: Ifj. Balogh Ferenc, Vágó: Kovács Zoltán, Látvány: Simon Balázs, Jelmez: Zelenka Nóra,

Gyártásvezető: Endrődy Balázs, Line producer: Annus Péter, Producerek: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor

Szereplők: Czakó Julianna, Hevesi László, Dóra Béla, Jámbor Nándor, Szabó Erika, Hunyadkürti István, Vida Péter, Udvarias Anna, Kövesi Csenge, Jaskó Bálint, Bede-Fazekas Szabolcs, Bíró Panna Dominika, Dér Marus, Nádas Gábor Dávid, Sziládi Hajna, Raul Steenhuis

Kiemelt kép: Szöllősi Géza/MTVA