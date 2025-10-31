Különleges nyelven beszél Harsányi Levente

A szükség szülte, hogy iskolás korában Harsányi Levente megalkotta barátaival az úgynevezett madárnyelvet. A közmédia műsorvezetője az Azt beszélik legutóbbi adásának vendégeként megmutatta, még ma is kitűnően tud e kitalált nyelven. Kitért arra is, hogy az emlékezetes iskolaévek ellenére előfordult vele olyan malőr is, hogy egy osztálytalálkozón nem ismerte fel egykori diáktársát.

Még az internet korának beköszönte előtt kezdődött és napjainkban a közösségi médiának köszönhetően az egész világ számára ismertté vált kedves történettel foglalkozott témái között az Azt beszélik című műsor. A legutóbbi adásban vasárnap megismerhettek egy rendhagyó barátságot, amely 51 évig tartott úgy, hogy a két nő személyesen addig sohasem találkozott. Gyerekkorukban váltak levelezőtársakká, egy óceán választotta el őket: egyikük az Amerikai Egyesült Államokban, másikuk Angliában él. Nemrég azonban személyesen is megölelhették egymást, a nagy pillanatot a Duna műsorában is láthatták.

A téma kapcsán a talkshow sztárkommentelői is visszaemlékeztek gyerekkori óvodás és iskolás barátságaira, az órai levelezések buktatóira. „Mi is buktunk le ilyen levelekkel, de aztán a baráti körben kifejlesztettünk egy speciális nyelvet, amit csak mi ismertünk. Ez volt a madárnyelv, amelyet már szükségtelen volt írni, mert rajtunk kívül más nem értette, miről beszélünk. A lényeg az volt, hogy egy »id« szócskát tettünk minden magánhangzó elé és így társalogtunk” – részletezte Harsányi Levente, és a stúdióban be is mutatta, ma is tökéletesen bírja e nyelvet.

Az iskolai történetekhez kapcsolódva a Nemzeti Sportrádió és a SzerencseSzombat műsorvezetője egy humoros esetet is megosztott a nézőkkel, egy közelmúltban történt érettségi találkozóról. „Ilyenkor névsor szerint mindenki feláll, elmondja, hogy hívják és mi történt vele 18 éves kora óta. Arra gondoltam, hogy erre nincs semmi szükség. Ám felállt mellőlem egy számomra ismeretlen ember, akitől előtte meg is kérdeztem, hogy kivel jött és kit kísért el. Kiderült azonban, hogy ő is az osztálytársam volt, csak nem ismertem meg”.

Az Azt beszélik november 2-án is várja nézőit, a műsorvezető Mészáros Ibolya Janza Kata, Náray Erika, Nagy Sándor és Ujvári Zoltán Szilveszter Zola társaságában beszéli ki a közösségi média aktuális virális tartalmait.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

fotó: MTVA/Csöndör Kinga