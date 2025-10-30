Karácsonyi animációs diákpályázat – alkoss digitálisan időjárási jelenséget!

Hogyan lehet életre kelteni a szélvihart, a felhők vonulását, a nap szikrázó sugarait vagy a kristályokba rendeződő hópelyheket? A közmédia időjárás-jelentésének pályázatával most lehetősége nyílik az iskolásoknak arra, hogy saját képzeletük szerint, animációs alkotásban mutassák meg a különböző időjárási jelenségeket – mindezt az ország nyilvánossága előtt.

Az ünnepi időjárás-jelentések minden évben a nézők kedvencei közé tartoznak – idén ehhez kapcsolódva a közmédia ismét meghirdeti karácsonyi animációs pályázatát. A versenyre iskolás korú alkotók jelentkezését várják.

A feladat egyszerű, mégis tele van lehetőséggel: egy tetszőleges időjárási eseményt szükséges animációban életre keltenie a nevezőnek a saját kreatív látásmódja szerint.

Lehet ez egy varázslatos hóesés a karácsonyfa mögötti ablakban, a kirakatüvegen táncoló esőcseppek vagy például egy napsugár, amely fényével keresztül jut a felhőkön – az ötleteknek kizárólag a fantázia és a technikai tudás szabhat határt.

Az animáció hossza minimum 5, maximum 10 másodperc lehet. A nevezéseket 1920×1080 felbontásban, mp4 formátumban várják az idojarasjelentes@mtva.hu e-mail címre, november 30-ig. A legjobb alkotásokat nemcsak az időjárás-jelentésekben mutatják be, hanem a készítők külön elismerésben is részesülnek, és az animációk megjelennek a közmédia online felületein is.

A közmédia pályázatának célja, hogy a diákok játékos formában ismerkedjenek meg a természet működésével, az animációs alkotás lehetőségeivel, és megmutassák, hogyan találkozhat a tudomány, a művészet és a fantázia.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)