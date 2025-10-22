Visszatér Patocska Olivér

Kevés televíziós produkcióban vállal szerepet, de a Csináljuk a fesztivált! felkérésének sűrű elfoglaltságai közben is bármikor szívesen tesz eleget az Oliver From Earth művésznéven dolgozó Patocska Olivér. Az énekes-dalszerzővel a Duna showműsorának új évadában így ismét találkoznak a nézők.

Régóta vágyott arra, hogy felléphessen a Csináljuk a fesztivált! színpadán – vallotta be Patocska Olivér a Duna délelőtti magazinműsorában. A Család-barát vendégeként felidézte, milyen nagy megtiszteltetés volt számára, hogy az előző évadban az Állj meg kislány című sláger az ő előadásában versenyezhetett a nagysikerű showműsorban.

Elárulta azt is, a Csináljuk a fesztivált! december 6-tól látható ötödik évadában is találkozhatnak vele a nézők. Bár sok elfoglaltsága van, és kevés produkcióban vállal szerepet, de a Duna showműsorának kedvéért bármikor megoldaná, hogy eleget tegyen a felkérésnek. „Ebben a műsorban nem a művész, hanem a közönség a fontos, mert kifejezetten az emberek szórakoztatása a célja, és ez rendkívül szimpatikus számomra” – tette hozzá a Család-barát vendégeként.

Nemcsak a Csináljuk a fesztivált! színpadán, hanem A Dal című versenyben is találkozhattak már Patocska Olivérrel a közmédia nézői. Legutóbb a döntőig menetelt az Álmok című, Pál-Baláž Karmennel közös duettel. A dalversenyben elért helyezésüknek köszönhetően a páros tovább folytatja a munkát: az anyagi elismerést karrierjükre fordítják és az énekes, dalszerző angol nyelvű szerzeményeivel lépnek közönségük elé.

A Család-barát beszélgetése újranézhető a Médiaklikken.

Csináljuk a fesztivált! 5. évad – december 6-tól a Dunán.

A showműsor korábbi évadai elérhetők a Médiaklikk ingyenes streaming-szolgáltatásában is.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-kor és 11:10-kor a Duna műsorán.

