Kádár L. Gellért szerint mesére a felnőtteknek is szükségük van

Vannak pillanatok, amikor egy hang, egy kép vagy egy történet visszarepít a gyerekkorba. Ezt a varázslatot élte át legutóbb Kádár L. Gellért, a Hunyadi sorozat címszereplője is, amikor a Csukás Meserádió vendége volt. A színész szerint felnőttkorban is érdemes éppen ezért mesét hallgatni.

Az elmúlt időszak egyik kiemelkedő tévés sikertörténete lett a Hunyadi Jánosról szóló életrajzi történelmi sorozat: nézők százezrei követték hétről hétre a látványos epizódokat és a főszereplő, Kádár L. Gellért alakítását, aki megmutatta, mekkora ereje van a jó, illetve jól előadott történeteknek. A produkció címszereplője a Csukás Meserádióban arról mesélt, miért tartja ugyanolyan fontosnak a képzeletszülte gyerekkori meséket, mint a valóságalapú történelmi eposzokat – mivel szerinte a fantázia az egyetlen, ami felnőttként is életben tartja bennünk a csodát.

„Nagyon fontos, hogy egy gyerek tudjon kapcsolódni a saját fantáziavilágával, mert arra mindig szüksége lesz felnőttként is”

– kezdte a Csukás Meserádió stúdiójában Kádár L. Gellért, aki szerint a mesék nemcsak szórakoztatnak, hanem biztonságos teret is adnak a gyerekeknek ahhoz, hogy bátran álmodjanak.

A színész gyermekkora meghatározó emlékei között felidézte a családi pillanatokat, amikor mesét hallgatott lefekvés előtt:

„Most is hallom nagyanyám hangját, ahogy mesét olvas az ágyunk mellett. Nem is maga a mese maradt meg bennem, hanem az, hogy ő ott volt, és felolvasott nekünk”

– osztotta meg, és hozzátette: szerinte a mese egy olyan szabad tér, ahol nincs lehetetlen és emiatt bátran lehet nagyokat álmodni.

Kádár L. Gellért az erdélyi Kovásznán felnőve ismerte meg a magyar meséket. Gyerekként rajongott a rádió névadója, Csukás István hőseiért, különösen Pom Pomért, aki – ahogy fogalmazott – számára sokkal több volt, mint egy mókás szőrmók.

A beszélgetés végén nemcsak a gyerekeknek üzent, hanem a felnőtt hallgatóknak is: „Ha van néhány perc szabadidőtök, indítsatok el egy mesét. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy kiszakadjatok a zajos hétköznapokból” – hangsúlyozta a színművész. A teljes videó elérhető a Csukás Meserádió Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csukás Meserádió