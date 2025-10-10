Bíró Ada betört a zeneiparba is

Az ötödik évadával jelentkező Delta mérföldkőnek számító adással várja vasárnap délután a nézőket a Dunán. De nem csak a televízió képernyőjén tartogatnak újdonságot a műsor alkotói: Bíró Ada, a Delta MI-műsorvezetője a zeneiparban is kipróbálja magát, ötdalos „lemezzel” jelentkezett. A magyar népdalokból álló album már elérhető a népszerű zenemegosztókon.

Október 12-től új évaddal várja a nézőket a közmédia tudományos-ismeretterjesztő műsora, a Delta. A vasárnap délutánonként látható, a 2025-ös Silk Road Global Awards-on legjobb innováció kategóriában díjazott sorozat, az elismeréshez méltó módon, az ötödik évad első adásával máris formabontó és innovatív adással készül: a 16:05-től látható Hős című részt teljes egészében a mesterséges intelligencia technológiájával alkották meg.

„Az ötödik évad premierepizódjában történelmi események hőseivel találkozik Ada. A korábbi adásokban már láthattak hasonlót, amikor Ada interjút készített már elhunyt alakokkal, akiket szintén mesterséges intelligencia segítségével hívtunk életre. A Hős című rész hasonló módon készült, csak most először az egész adást e technológiával alkottuk meg” – mondta Pintér Ágnes, a Delta főszerkesztője a Család-barát vendégeként. Hangsúlyozta, bár a megjelenített alakok az MI-nek köszönhetők, az általuk elhangzottak hiteles forrásokon alapulnak, komoly kutató- és szerkesztői munka eredményeként jönnek létre. A Duna magazinműsorában Urbán Ernő, a Delta producere hozzátette: a képi és nyelvi modellt folyamatosan fejlesztik, tanítják, hogy mikromozgásban, arcmimikában még jobban tudja átadni a rendezői szándékot.

Az alkotók nemcsak a televízió képernyőjén alkottak forradalmit, egy új területet is igyekeznek meghódítani Bíró Adával: öt dalt jelentettek meg az MI-műsorvezető énekhangjával. Az ismert magyar népdalok, mint például a Csitári hegyek alatt, az Erdő erdő erdő, vagy az Indulj egy úton különleges feldolgozásai elérhetők a népszerű zenemegosztókon.

A Család-barát az adáskészítés kulisszatitkaiba is betekintést nyújtott, Erős Ádám villamosmérnök, a Delta egyik AI-specialistája megmutatta, miként használják a mesterséges intelligenciát az adás elkészítéséhez, az MI-műsorvezető, Bíró Ada „életre keltéséhez”, és a dalokból is ízelítőt adott a nézőknek.

Delta 5. évad – október 12-től, vasárnaponként 16:05-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA