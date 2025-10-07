Egyedi mesés ruhanemű a TV Maci-bolt kínálatában

Számtalan mesés tárggyal, legendás és népszerű magyar mesefigurák plüss változataival, továbbá más nosztalgikus ajándékokkal – matricákkal, tollakkal, könyvjelzőkkel – várja a vásárlókat a Nemzeti Archívum weboldalán keresztül elérhető TV Maci-bolt.
Praktikus, hétköznapi használatra való darabok is találhatók a bolt kínálatában, így tornazsák, esernyő és ruhanemű is. Ez utóbbi egy Süsüt, a sárkányt ábrázoló egyedi mintás, felemás a zokni, amelynek egyik párján a legendás egyfejű, míg másikon kedvencei, a lepkék idézik meg a mese képi világát.
A közmédia feladata a hagyományok életben tartása, ezért törekszik minden múltban megismert és megkedvelt mesehősök, bájos karakterek emlékének ápolására. Ennek érdekében tevékenykedve jeleníti meg a megvásárolható termékeken az ismert figurákat, abban bízva, hogy így több nemzedék számára válnak ismertté és ugyanolyan kedvessé, mint amikor megszülettek.
Kiemelt kép forrása: Nemzeti Archívum