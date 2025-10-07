Egyedi mesés ruhanemű a TV Maci-bolt kínálatában

„Sárkány ellen sárkányfű” – egyhangúság ellen pedig vidám mesezokni. A magyar meseörökség egyik kedvenc egyfejű hőse, Süsü, a sárkány ezúttal ruhanemű formájában hív nosztalgiázni. A Nemzeti Archívum weboldalán működő TV Maci-bolt kínálatában egyedi, felemás mintás zokni idézi fel a legendás magyar bábfilm hangulatát.

Számtalan mesés tárggyal, legendás és népszerű magyar mesefigurák plüss változataival, továbbá más nosztalgikus ajándékokkal – matricákkal, tollakkal, könyvjelzőkkel – várja a vásárlókat a Nemzeti Archívum weboldalán keresztül elérhető TV Maci-bolt.

Praktikus, hétköznapi használatra való darabok is találhatók a bolt kínálatában, így tornazsák, esernyő és ruhanemű is. Ez utóbbi egy Süsüt, a sárkányt ábrázoló egyedi mintás, felemás a zokni, amelynek egyik párján a legendás egyfejű, míg másikon kedvencei, a lepkék idézik meg a mese képi világát.

A közmédia feladata a hagyományok életben tartása, ezért törekszik minden múltban megismert és megkedvelt mesehősök, bájos karakterek emlékének ápolására. Ennek érdekében tevékenykedve jeleníti meg a megvásárolható termékeken az ismert figurákat, abban bízva, hogy így több nemzedék számára válnak ismertté és ugyanolyan kedvessé, mint amikor megszülettek.

Kiemelt kép forrása: Nemzeti Archívum