Húsz év után érkezik A Simpson család-film folytatása

A népszerű és hosszú ideje futó amerikai rajzfilmsorozat, A Simpson családról – amely Homer, Marge és három gyermekük, Bart, Lisa és Maggie életét követi nyomon – készülő, egyelőre cím nélküli folytatás premierjét 2027. július 23-ára jelentette be hétfőn a 20th Century Studios és a Disney.

Az első film, amelyben Homer véletlenül beszennyezte Springfield vízkészletét, majd megpróbálta megmenteni családját és a várost, amelyet egy hatalmas üvegkupola alá zártak, 2007-ben került a mozikba. A David Silverman által rendezett alkotás világszerte mintegy 536 millió dollár (nagyjából 198,3 milliárd forint) bevételt hozott a mozikban. A BBC cikke szerint évek óta keringtek pletykák a folytatásról, de hivatalos megerősítés csak most érkezett.

Az új film poszterét több közösségi médiafelületen is megosztották: egy fánkot ábrázol, amelyet valaki elkap, mellette pedig a szlogen olvasható: „Homer visszatér egy második körre.”

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

A Simpson család először 1987-ben tűnt fel rövid rajzfilmbetétek formájában, majd két évvel később önálló sorozatot kapott.

A Matt Groening által alkotott rajzfilm eddig 37 évadot élt meg, és nemrég újabb három évaddal hosszabbították meg – egészen a 40. évadig, amelyet a 2028/29-es tévés szezonban sugároznak majd.

A sorozat egyik showrunnere, Matt Selman nemrég a Variety-nek nyilatkozott arról, hogy a streamingnek köszönhetően a széria nemcsak a régi nézők számára maradt releváns, hanem új rajongókat is szerzett. „Most, ahelyett, hogy a gyerekek délutánonként a helyi tévében néznék, bármikor, bármeddig, akár egész nap folyamatosan nézhetik” – mondta.

