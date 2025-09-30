Húsz év után érkezik A Simpson család-film folytatása

Az első film, amelyben Homer véletlenül beszennyezte Springfield vízkészletét, majd megpróbálta megmenteni családját és a várost, amelyet egy hatalmas üvegkupola alá zártak, 2007-ben került a mozikba. A David Silverman által rendezett alkotás világszerte mintegy 536 millió dollár (nagyjából 198,3 milliárd forint) bevételt hozott a mozikban. A BBC cikke szerint évek óta keringtek pletykák a folytatásról, de hivatalos megerősítés csak most érkezett.
Az új film poszterét több közösségi médiafelületen is megosztották: egy fánkot ábrázol, amelyet valaki elkap, mellette pedig a szlogen olvasható: „Homer visszatér egy második körre.”
A Simpson család először 1987-ben tűnt fel rövid rajzfilmbetétek formájában, majd két évvel később önálló sorozatot kapott.
A Matt Groening által alkotott rajzfilm eddig 37 évadot élt meg, és nemrég újabb három évaddal hosszabbították meg – egészen a 40. évadig, amelyet a 2028/29-es tévés szezonban sugároznak majd.
A sorozat egyik showrunnere, Matt Selman nemrég a Variety-nek nyilatkozott arról, hogy a streamingnek köszönhetően a széria nemcsak a régi nézők számára maradt releváns, hanem új rajongókat is szerzett. „Most, ahelyett, hogy a gyerekek délutánonként a helyi tévében néznék, bármikor, bármeddig, akár egész nap folyamatosan nézhetik” – mondta.
Kiemelt kép: Matt Groening, A Simpson család megalkotója, jobbján Bart, balján pedig Homer Simpsonnal (Forrás: Shutterstock)