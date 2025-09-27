Történelmi intrikák, hatalom, árulás – folytatódik A Mediciek hatalma a Dunán

Visszatér a képernyőkre a nagy sikerű angol-olasz-francia történelmi sorozat. A Mediciek hatalma – Lorenzo, a tündöklő című második évad október 7-től kedd esténként látható a Duna műsorán. A sorozat új részei tovább kalauzolják a nézőket a reneszánsz kori Firenze vérrel, hatalommal és művészettel átitatott világába.

A Mediciek hatalma – Lorenzo, a tündöklő című epikus, fordulatos és látványos dráma második évadával folytatja a Duna a szórakozást és történelmi elmélyülést egyszerre kínáló, minőségi sorozatok sugárzását.

Az október 7-én, kedden 21:40-kor bemutatkozó második évad a Pazzi-összeesküvés utáni válságban mutatja be a híres firenzei államférfi, Lorenzo de’ Medici belső vívódását, politikai döntéseit és a családját fenyegető újabb veszélyeket. A kibontakozó történet középpontjában nemcsak a bosszú és a diplomáciai harc áll, hanem egy titokzatos kisfiú is, akiről azt állítják: Lorenzo meggyilkolt testvérének, Giulianónak a fia.

A sorozat főszerepét, Lorenzo de’ Medicit, a brit Daniel Sharman alakítja, bemutatva a reneszánsz hatalmi gépezet egyik legnagyobb játékosát és annak esendő oldalát. A színészt a magyar nézők olyan népszerű sorozatokból ismerhetik, mint A visszatérők vagy a Farkasbőrben. A sötét és ellentmondásos Girolamo Savonarola szerepében – a korábban az Egy bűnszervezet története című olasz bűndrámában megismert – Francesco Montanari játékát élvezhetik a nézők. A sorozat női főszereplői között Sarah Parish is látható, aki Lorenzo édesanyját, Lucrezia Tornabuonit alakítja.

A széria alkotócsapata gondosan ügyelt a történelmi hitelességre és a korszak atmoszférájának megidézésére. A második évadot Christian Duguay rendezte, a lenyűgöző filmzene Paolo Buonvino munkája. A történet írója James Dormer, akinek nevéhez olyan filmek fűződnek, mint A becsület lovagjai és a Beowulf sorozat.

Az epizódok a Médiklikk-alkalmazásban, valamint okostévén és a weboldalon is elérhetők az adást követően korlátozott ideig.

A Mediciek hatalma – Lorenzo, a tündöklő – premierben a Dunán október 7-én 21:40-kor.

