Folytatást kap a Baywatch, ekkor jelenhetnek meg a sorozat új részei

„Első futamában a Baywatch egy egész korszakot határozott meg a tengerparti életben, és a vízimentőket ikonikus státuszba emelte. Most, a Fremantle partnereinkkel, ez a televíziós óriás modern formában tér vissza” – mondta Michael Thorn, a FOX Televíziós Hálózat elnöke, aki „kincsként” és „a televíziótörténet egyik legikonikusabb sorozataként” jellemezte a Baywatchot. A reboot executive producerei Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto, Doug Schwartz és Matt Nix lesznek, utóbbi showrunnerként is közreműködik.

„Az új sorozat tiszteleg a franchise maradandó öröksége előtt, miközben új energiával tölti fel a mai globális közönség számára. A rajongók számíthatnak az adrenalinban gazdag mentésekre, bonyolult kapcsolatokra, szenvedéllyel teli kémiára és tengerparti hőstettekre, amelyek az eredetit meghatározták – most azonban teljesen új szereplőgárdával, modern környezettel, új feszültségekkel és kihívásokkal, valamint egy megújult küldetéssel, amely Dél-Kalifornia partvidékének védelmét szolgálja”

A sorozat új verzióját a 2026–2027-es televíziós évadra ígérik. A Baywatch eredetileg 1989-ben indult, és 11 évad után, 2001-ben ért véget. A vízimentő-drámában szerepelt többek között David Hasselhoff, akinek sokszor félmeztelen Mitch Buchannon karaktere popkulturális ikonná vált, valamint Carmen Electra (Lani McKenzie) és Pamela Anderson (C.J. Parker). Az eredeti sorozatban játszott Michael Newman (Michael „Newmie” Newman), Alexandra Paul (Stephanie Holden), Nicole Eggert (Roberta „Summer” Quinn) és Jeremy Jackson (Hobie, Mitch Buchannon fia) is. Továbbá szereplők között volt Jaason Simmons, David Charvet, Yasmine Bleeth és Gregory Alan Williams.

Soha nem látott nézőtábor

A Baywatch évtizedekkel később is a világ egyik legnézettebb sorozata maradt. Az 1990-es években rövid spin-offot (Baywatch Nights) is kapott, majd 2017-ben mozifilm készült egy új generációs szereplőgárdával. 2024 augusztusában, egy hónappal a sorozat premierjének 35. évfordulója előtt az eredeti szereplők visszatekintettek pályafutásuk meghatározó szerepére az ABC News Studios After Baywatch: Moment in the Sun című dokusorozatában.

A különkiadásban a sorozat egyik alkotója, Douglas Schwartz elárulta, hogy a műsornak heti 1,2 milliárd nézője is volt.

„Ez volt a legnagyobb nézettség, amit valaha bármilyen műsor elért a televízió történetében” – mondta.

David Chokachi, aki Cody Madisont alakította, hozzátette: „Visszatekintek, és azt érzem, nem is volt jobb munka a Baywatchnál.”