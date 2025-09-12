Ima az Amazónia folyóin: különleges dokumentumfilmet mutat be a Duna

Hit, hivatás, szolgálat – e fő értékek kapnak hangsúlyos szerepet az Ima az Amazónia folyóin című dokumentumfilmben, amely premierként látható szombaton 16:25-től a Dunán. Az alkotás két vajdasági magyar ferences misszionárius példaértékű szolgálatán keresztül kalauzolja el a nézőt a perui Amazonas vidékére.

Különleges dokumentumfilmet tűz műsorára szombaton a Duna. Tihanics Norbert – aki egyben az Ima az Amazónia folyóin rendezője, operatőre és forgatókönyvírója is – legújabb alkotásában a hit, az oktatás és a társadalmi felelősségvállalás találkozását vizsgálja két ember szolgálatán keresztül.

A 2025-ös, több mint 50 perces dokumentumfilm főszereplői Zserdin Antal, szerzetesi nevén Gellért püspök, valamint Dezső Péter atya, akik életüket az amazóniai őslakos közösségek szolgálatára tették fel. A Vajdaságból indulva jutottak el a perui dzsungelek mélyére, ahol nemcsak az evangélium örömhírét hirdetik, hanem konkrét társadalmi segítséget is nyújtanak az ott élő népeknek – legyen szó oktatásról, egészségügyről vagy a kulturális identitás megőrzéséről.

Zserdin Antal, Gellért püspök korábban együtt szolgált Peruban Prevost bíborossal, a későbbi XIV. Leó pápával. Tihanics Norbert rendező azonban még a Szentatya pápává választása előtt forgatta a filmet.

A film fókuszában a hit és a nevelés összefonódása áll. Gellért püspök – a San Ramón-i apostoli helynökség vezetőjeként – egyetemet alapított, ahol az őslakos fiatalokat pedagógusokká képzik. A cél, hogy saját közösségeikbe visszatérve a tudás és a hit erejével formálják jövőjüket. Dezső Péter atya a Perené tartomány lakóival osztja meg mindennapjait: lelkipásztori tevékenysége mellett segítő kezet nyújt a helyi családoknak a mindennapi kihívások közepette. A két misszionárius érzékenysége szorosan összefügg személyes múltjukkal: a vajdasági magyarság tagjaiként maguk is megtapasztalták milyen a kisebbség részeként élni egy országban. Ez a tapasztalat tette őket különösen nyitottá az amazóniai őslakosok társadalmi és kulturális küzdelmeire.

Ima az Amazónia folyóin – premier szeptember 13-án 16:25-től a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA