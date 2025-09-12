Így született újjá Süsü HD-változatban

Generációk nőttek fel rajta, dalai és kedves történetei feledhetetlenek, a magyar mesekultúra meghatározó része – éppen ezért kezdeményezte a közmédia, hogy felújított változatot kapjon a Süsü, a sárkány kalandjai. A Nemzeti Archívum restaurátorainak köszönhetően szeptembertől jobb hang- és képminőségben élvezhetik a nézők a kedves egyfejű kortalan kalandjait szombatonként délelőtt a Dunán.

A Süsü, a sárkány kalandjai felújítása szinte régészi aprólékossággal zajlott: a mágneses hordozón fennmaradt, eredeti SD-minőségű anyagot képkockáról képkockára digitalizálták. „Ez volt az egyik legkedvesebb munkám, hiszen újraélhettem általa a gyerekkoromat” – mondta Szedlák Péter, a projekt vezető restaurátora az M2 Petőfi TV vendégeként. Az Esti Kornél című élő műsorban részletesen beszélt az aprólékos munkáról, amelynek révén szeptember 6-tól HD-minőségben térhetett vissza a Duna képernyőjére Süsü.

„A folyamat a raktár mélyén kezdődött, ahol a szalagokat gondosan megtisztították és új illesztéseket kaptak. Ezután minden képkockát valós sebességben fotóztak be, így született meg a digitális kópia. A restaurálást vágás, fényelés, majd a kép és a hang tökéletes szinkronba hozása követte”

– avatta be a nézőket az archívumi vezető restaurátor. Szedlák Péter kiemelte, a legnagyobb kihívást a zajszűrés jelentette: a kromatikus képzajt mesterséges intelligencia segítségével, mélytanuló rendszerekkel tisztították meg. Hangsúlyozta, a restaurátorcsapat minél kevesebb külső beavatkozással, az eredeti állapot megőrzésére törekedett.

„Ez a munka iskolai keretek között nem tanulható – a tudást és a fortélyokat régi kollégáktól, a gyakorlatban lehet csak elsajátítani, éppen ezért rendkívüli és izgalmas a munkánk” – tette hozzá.

Süsü, a sárkány kalandjai – HD-minőségben, sztereó hanggal szombatonként 8:15-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTI/Zih Zsolt