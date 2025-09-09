Egyedi mesés vászonképek a TV Maci-boltban

Nemcsak a gyerekek, hanem az örök gyerekek szobájának falát is díszíthetik a TV Maci ikonikus jelenetei, valamint a Frakk, a macskák réme szereplői vászonkép formájában. A nosztalgikus hangulatú, de modern kivitelezésű termékek a Nemzeti Archívum weboldalán, a TV-Maci boltban rendelhetők meg.

A Frakk, a macskák réme kedvelt mesefiguráit, valamint az eredeti TV Maci jól ismert jeleneteit ábrázoló, fakeretre feszített vászonképek minden (gyerek)szoba falán jól mutatnak. A Frakk és TV Maci témájú faldekorációk egyedi megrendelésre készülnek a TV-Maci boltban.

A Nemzeti Archívum weboldalán keresztül a TV Maci-bolt további mesés tárgyakkal, legendás és népszerű magyar mesefigurák plüss változataival és más nosztalgikus ajándékokkal várja a vásárlókat. A közmédia feladata a hagyományok életben tartása, ezért törekszik minden múltban megismert és megkedvelt mesehős, bájos karakter emlékének ápolására. Ennek érdekében tevékenykedve jeleníti meg a megvásárolható termékeken az ismert figurákat, abban bízva, hogy így több nemzedék számára válnak ismertté és ugyanolyan kedvessé, mint amikor megszülettek.

Kiemelt kép forrása: Nemzeti Archívum