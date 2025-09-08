Színészlegendák szinkronrestaurált filmjei a közmédiában

A közmédia a Budapesti Klasszikus Film Maraton alkalmából világhírű színészlegendák főszereplésével készült nemzetközi filmklasszikusokat vetít szinkronrestaurált változatban. A digitálisan felújított képi világ és a korhű, újrakevert magyar szinkron időutazást kínál a mozirajongóknak.

A Duna szeptember 18-án, csütörtök este vetíti a Lőj a zongoristára! című francia újhullámos mozit, François Truffaut remekművét, amely Charles Aznavour játékával mesél bűnről, szerelemről és megváltásról. Robert Bresson A zsebtolvaj című klasszikusában a morális útkeresés és a belső csend dominál, a rendezőre jellemző letisztult stílusban, péntek este látható a nemzeti főadón. Szombaton délutántól három ikonikus filmet is ad a Duna. A 14:10-től kezdődő Tizenkét dühös ember című amerikai tárgyalótermi drámában Henry Fonda emblematikus alakítása mutatja meg a lelkiismeret erejét az igazságszolgáltatás árnyékában. A kevésbé ismert, de annál különlegesebb Déltől háromig című westernben 19:40-től Charles Bronson szokatlan szerepben látható, feladata a bűnbánat és a múlt elengedése, 21:25-től az Öt könnyű darab című filmben Jack Nicholson az egyik ikonikus alakítását nyújtja egy zongoraművész lázadásán keresztül.

Peter Bogdanovich Az utolsó mozielőadás című filmjében Jeff Bridges karrierindító szerepét láthatják, amely az amerikai kisvárosi élet elmúlását jeleníti meg fájdalmas szépséggel. Az alkotás vasárnap 22:55-től várja a nézőket a Dunán.

A közmédia a filmtörténet legnagyobbjai előtt, felújított képpel és újraszinkronizált változatokkal tiszteleg. A Budapesti Klasszikus Film Maraton alkalmából Jókai irodalmi adaptációkat és a 100 éve született Makk Károly filmjeit is láthatják a nézők szeptember 16-21. között a Dunán, az Duna Worldön és az M5 műsorán.

