Doc Martin – a kultikus brit sorozat hetedik évada érkezik a Dunára

A kezdetektől követhetik a Duna nézői a mogorva, csökönyös és kellemetlen megjegyzésekre mindig kész, de sokak által jószívűnek és segítő szándékúnak tartott Martin doki történetét. A szakmájában zseniális, ám beilleszkedési nehézségekkel küzdő orvos kalandjait bemutató népszerű Doc Martin című angol sorozat a hetedik évaddal várja a nézőket szeptember 13-tól szombat délelőttönként.

Doc Martin, vagyis a sikeres londoni sebész, Dr. Martin Ellingham kényszertől vezérelve vállal körzeti orvosi munkát gyerekkora nyarainak helyszínén, egy álmos cornwalli tengerparti kisvárosban. Vasalt öltönyében és fekete autójában a nyugalmas kis faluban Martin doki olyan, mint egy partra vetett hal: miközben a helybeliek testi és olykor lelki jólétén munkálkodik, lépten-nyomon összetűzésbe keveredik a halásztelepülés bogaras lakóival.

A napi ügyek és megoldandó orvosi helyzetek mellett a nézők végig követhették Louisa, a tanítónő és a – gyengéd érzelmeivel igen nehezen zöldágra vergődő – doktor között kibontakozó romantikus történetet is. A hetedik évadban ez a kapcsolat is főszerepet játszik: Louisa ugyanis házasságuk viharai közepette egy kis szélcsendre vágyik, ezért Spanyolországba utazik az anyjához, így Martin újra egyedül marad Portwennben. Miközben Louisa a messzi távolban próbálja átgondolni kapcsolatukat, Martin azon töpreng, felesége vajon visszatér-e még hozzá. Tudja, hogy neki is változnia kell, ezért ígéretéhez híven terapeutához fordul, ám egy malőr miatt rögtön az első alkalom veszélybe kerül és lehet, hogy még a Louisával megbeszélt hívását is lekési.

Mit tesz még Martin azért, hogy visszanyerje feleségét? Sikerül‑e neki meggyőzni Louisát, hogy megbékéljenek egymással – mindezt a tipikus „docmartinos” finom éleslátással és humorral kísérve? Kiderül a Doc Martin hetedik évadából, amely szombatonként délelőtt várja dupla epizódokkal a nézőket a Dunán.

Doc Martin – 7. évad szeptember 13-tól szombatonként 9:20-tól a Dunán.

A sorozat epizódjai adás után újranézhetők a Médiaklikk Duna-oldalán.

Kiemelt kép forrása: CINETEL Videófilm Forg. Kft.