Gitár, szintetizátor és handpan – még több modern hangszer az Ütemmutató folytatásában

A nyári szünet után új részekkel folytatódik az Ütemmutató, az M2 Gyerekcsatorna nagysikerű zenés ismeretterjesztő sorozata. A harmadik évad második felében ismét a modern hangszerek kerülnek főszerepbe, ezúttal is különleges helyszíneken: gokartpályán, szélmalomban és interaktív múzeumban is megszólalnak majd.

A klasszikus és népi hangszerek után az aktuális évadban a modern hangszereket mutatja be az Ütemmutató. Elsősorban azokat a zenekeltő szerkezeteket jelenítik meg, amelyekkel a leggyakrabban találkozhatunk a könnyűzenében. Szeptember 6-án a fúvós szintetizátor kerül a középpontba, majd a szombatonként friss adással jelentkező sorozat további részeiben az akusztikus gitár, az analóg szintetizátor és a handpan elnevezésű, fémből készült, lencse formájú ütős hangszert ismerhetik meg a gyerekek és szüleik.

Az epizódok célja, hogy minél több gyerek forduljon a zenetanulás felé. A jelenlegi évadtól a készítők azt remélik, ha a nézők az adások által saját kedvenc dalaikat képesek eljátszani egy-egy hangszeren, az azonnali sikerélményt ad számukra, így hosszú távon is ösztönzi őket a zenélésre. A kezdetekhez hasonlóan a következő részekben is különleges helyszíneken mutatják be a hangszereket: gokartpályán, szélmalomban és interaktív múzeumban is megszólaltatják majd őket művelőik.

Az M2 Gyerekcsatorna továbbra is reklám- és erőszakmentes, szórakoztatóan edukatív kínálattal várja nézőit. A csatorna műsorai – köztük az Ütemmutató is – egyszerre adnak élményt és tudást, segítve a gyerekeket abban, hogy biztonságos környezetben fedezzék fel a világot.

Az epizódok a Médiaklikken és a YouTube-on is visszanézhetők.

Ütemmutató – szombatonként 19:40-től új epizódokkal az M2 Gyerekcsatornán.

