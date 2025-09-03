Születésnapi országjáró turnéra indul a Csukás Meserádió

A közmédia egyéves mesecsatornája útra kel, hogy a gyerekeket és családokat személyesen is megörvendeztesse. A jól ismert mesés hangok mellett bábosok, énekesek és bűvészek kísérik a csapatot. A népszerű interaktív műsor, a Csukás Meseposta jókedvű gazdája, Mikó István a sikerekről elmondta: több generáció rajong a rádióért, akik szeretetüket nem csak rajzokkal fejezik ki, valakitől lekvárt is kapott ajándékba.

„Egy éve éjjel-nappal, szünet nélkül szól a Csukás Meserádió. A fővárosi születésnapi rendezvény sikerein felbuzdulva szeretnénk találkozni a vidéki hallgatókkal is. Óriási örömünk, hogy országjáró turnéra indulhatunk szeptember 8-án, amikor a rádió jól ismert hangjaival, valamint bábosokkal, énekesekkel és bűvészekkel kerekedünk fel és látogatunk el az ország különböző szegleteibe” – számolt be a sikerekről és az őszi országjárásuk részleteiről Gévai Csilla az Esti Kornél című élő műsorban. A csatorna kiemelt kreatív szerkesztője hozzátette, más városok mellett Veszprémbe, Székesfehérvárra, Pannonhalmára, Csornára, Dunakeszire és Diósdra is elviszik a Csukás Meserádiót.

Hozzátette, a Csukás Meserádió csatornahangja, Gubik Petra, Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadóművész személyesen is találkozik a gyerekekkel, míg Mikó István, a rádió mesepostása szombatonként 10 órától interaktív adásokkal várja a hallgatókat az éteren keresztül.

A Jászai Mari-díjas színművész gyerekkori kedvencéhez, Padisák Mihályhoz – a nagy sikerű Miska bácsi levelesládája című rádióműsor házigazdájához – hasonlóan alakítja saját karakterét, István bácsit, a Mesepostást a Csukás Meserádió felkérésére. A Kaláka együttes egyik alapítójaként Mikó Istvánnak a mese mellett a zene is nagy szerepet játszik az életében. Az M2 Petőfi TV vendégeként elmondta, egyik kedvenc furulyáját el is vitte magával a rádió első születésnapjára, hogy a gyerekeket zeneszóval szórakoztassa. Karakterével minden korosztályban osztatlan sikert arat.

„Sokan küldenek nekem történetet, mesét vagy rajzot. Megszámlálhatatlan portré született már rólam. A születésnapi rendezvényen egy üveg szederlekvárt is kaptam az egyik kis hallgatómtól. Van olyan, aki az unokájával együtt köszöni meg a meséket, amiken felnőtt, ilyenkor gondolkodom el azon, milyen régóta vagyok már fiatal” – fogalmazott Mikó István a rá jellemző humorral. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek: elérhető a mediaklikk.hu felületén, telefonos és okostelevíziós applikáción keresztül is.

Csukás Meseposta, ahol a jókedv borítékolható – szombatonként 10 órától a Csukás Meserádióban.

Kapcsolódó tartalom Születésnapi meglepetések a Csukás Meserádióban Első születésnapjához érkezik a közmédia meserádiója.

Kiemelt kép forrása: MTVA