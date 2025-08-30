Még több esély a lottónyereményre – Szeptembertől heti kétszer jelentkezik a Hatoslottó a Dunán

Szeptember első csütörtökétől izgalmas változás történik a Hatoslottó sorsolásában: a megszokott heti egy helyett már két alkalommal szurkolhatnak a szerencséjüknek a játékosok. A változás a korábbinál több lehetőséget kínál a nyerésre.

Szeptember 4-től már nemcsak vasárnap, hanem csütörtökönként is izgulhatnak a szerencsevadászok: a jól ismert vasárnapi, 16 órakor kezdődő sorsolás mellett csütörtökönként 20:45-től is élőben követhetik a Hatoslottó húzását. A változás dinamikusabbá teszi a játékot, és még több izgalmat csempész a hét közepébe. Alapesetben a játékosok mindig a következő sorsolásra tudnak lottószelvényt feladni, amely csütörtökre vagy vasárnapra érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldik játékba. Szeptembertől azonban a heti kétszeri sorsolással párhuzamosan új segédszelvények érkeznek, amelyek már lehetőséget nyújtanak akár a többalkalmas játék feladására is, így a játékosok 1, 2, 5 vagy 10 sorsolásra tudják beküldeni szelvényeiket.

A heti kétszeri sorsolással nemcsak az esélyek növekednek, hanem a nézők is két alkalommal élvezhetik az élő műsort, amelyben Papp Lili, Király-Virág Anita, Pártos Viktor és Maloveczky Miklós műsorvezetők várják a játékosokat.

Hatoslottó – szeptember 4-től csütörtökönként 20:45-től, és a megszokott időben, vasárnap 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA