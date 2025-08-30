Ahová a sztárok szórakozni járnak – új részekkel tér vissza a Duna vetélkedője

Vasárnap becsengetnek a Magyarország, szeretlek! stúdiójában is. Pindroch Csaba játékmester elfoglalja az igazgatói posztot, az „osztályfőnökök”, Miller Zoltán és Vágó Bernadett mellé hazánk hírességei csatlakoznak több mint egy órányi önfeledt játékra.

Új részekkel és csapatokkal indul újra a Magyarország, szeretlek! vasárnap este a Dunán. A vetélkedőműsorban hétről-hétre előadóművészek, sportolók, a kulturális élet szereplői mérik össze tudásukat szórakoztató, zenés feladatokban. Az augusztus 31-i adás témáját az iskolakezdés adja, így 28 gyermek szülei érkeznek játszani. A piros „osztály” csapatkapitánya, Vágó Bernadett oldalán édesanyák, Mák Kata, a Petőfi Rádió és a SzerencseSzombat műsorvezetője, Kollányi Zsuzsi énekes, valamint Völgyesi Gabi énekes, jogász foglalnak helyet. Miller Zoltán zöld csapatát pedig édesapák, Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, jogász, Oláh Gergő énekes és Lackfi János, József Attila-díjas költő, író erősítik.

Az adásban a feladatokat a játékosok személyes történetei színesítik, a többi közt Kollányi Zsuzsi iskolás éveinek legnagyobb kihívásáról, a zárkózottságáról vall, Mák Kata elárulja, milyen iskolai büntetést titkolt el szülei elől első osztályos korában, Oláh Gergő elmeséli, melyik tanára volt rá a legnagyobb hatással, Lackfi János pedig megosztja, hogyan lépett közbe, amikor kisfiának iskolai konfliktusa akadt. A nézőket mindezek mellett Oláh Gergő és Pindroch Csaba néptánc előadása szórakoztatja.

A műsor újranézhető a Médiaklikk streaming-felületein. Extra tartalmakért érdemes felkeresni a Duna közösségi oldalait is, Pindroch Csaba a forgatás szünetében például arról beszélt, miben rejlik a vetélkedő vonzereje.

