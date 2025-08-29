Újdonságokkal és visszatérő kedvencekkel indítja az őszt a Duna

Megújulva térnek vissza a Duna műsorai szeptember 1-jén. Az Önök kérték első adásában exkluzív interjút láthatnak a nézők, Novodomszky Éva az új műsorvezetővel, Tótfalusi Fannival beszélget. A Családi kör új rovatokkal, a Ridikül pedig új témákkal jelentkezik. A csatorna kínálata új műsorral is bővül, a Nagy pillanatok a közmédia saját alapítású díjaival kitüntetettek páratlan életművét mutatja be.

A Család-barátban délelőttönként a Nyár 25 révfülöpi mólójáról visszatérő műsorvezető-párosok várják a Duna nézőit. Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence aktuális, családokat érintő témákkal és hétköznapi hősökről szóló történetekkel készül. A délutánonként jelentkező Családi kör vadonatúj rovatokkal kezdi az őszt: Tótfalusi Fanni, az Önök kérték új háziasszonya közösségekhez látogat el, Radványi Dorottya szűrővizsgálatokra megy, míg műsorvezetőtársa, Banner Géza a piacokat járja bemutatva a hazai alapanyagokat.

Az Önök kérték különkiadással jelentkezik szeptember 1-jén 15:30-kor. Tótfalusi Fanni, a SzerencseSzombat műsorvezetője édesanyjától, a tavasszal elhunyt Bényi Ildikótól veszi át a kívánságműsort. Az új feladatról, gyermekkoráról és televíziós pályájáról Novodomszky Évával beszélget a megújult stúdióban, és azt is megosztja a nézőkkel, ő melyik dalt kérné és kinek küldené. Az első adás Bényi Ildikó emlékét is felidézi, a Wacha Imre-díjas képernyős 28 éven át vezette a műsort. Keddtől Tótfalusi Fanni várja a kéréseket. „A kívánságok mellett várjuk a nézők dalokhoz és jelenetekhez fűződő emlékeit, történeteit” – emelte ki az Önök kérték új háziasszonya. A televíziótörténeti jelentőségű slágerek, örökzöldek, nóták és kabarérészletek után a Ridikülben új témákat jár körül vendégeivel Kocsis-M. Brigitta.

A Duna új műsorral is jelentkezik. A közmédia számos saját alapítású díjjal ismeri el a magyar kultúrát gazdagító teljesítményt és ehhez kapcsolódóan küldetésének tekinti, hogy hazánk nagyjainak életműve előtt önálló műsorral is tisztelegjen. A Nagy pillanatokban a nézők eddig nem látott módon ismerhetik meg mások mellett a Petőfi Zenei Díj életműdíjasait, Adamis Annát, Demjén Ferencet és Földes László Hobót, a Dankó zenei díjasokat, Fischl Mónikát, Kállay Borit vagy Roby Lakatost, a Bartók Rádió zenei díjasokat, Vásáry Tamást, Medveczky Ádámot vagy Balázs Jánost, illetve a közmédia díjasok történetét, mások mellett a Sára–Csoóri-életműdíjas Ternovszky Bélát, a Duna-díjas Vidnyánszky Attiláét vagy az Év Embere díjas Krausz Ferencét.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga