Visszatér a képernyőre a Família Kft. a Duna Worldön

Szeptember 1-jétől a Duna World műsorán ismét látható lesz a magyar televíziózás egyik kedvelt sorozata, a Família Kft.. A 90-es években milliókat a képernyők elé ültető komikus széria dupla epizódokkal várja minden hétköznap délután a nézőket.

A Família Kft. volt Magyarország első televíziós vígjátéksorozata, amely szerethető karakterekkel és megoldható konfliktusokkal mutatta be a családi mindennapok változatosságát. A sorozatban minden benne van, amitől egy televíziós műsor igazán szórakoztató lehet: a humor és a csínyek mellett szerelemi szálak és az egyéni útkeresés kérdései is megjelentek.

Nyolc éven keresztül, 385 epizódon át kísérhették figyelemmel a családtagok életét: láthatták felnőni a Spáh ikreket vagy Xantus Barbarát, de megjelent az első hazai tinédzser idol is Kárász Zénó személyében. A nagyszerű színészgárda – köztük Esztergályos Cecília, Ádám Tamás vagy Nagy Zoltán – mellett számos epizódszerepben tűntek fel a magyar színjátszás legnagyobb sztárjai is, például Bodrogi Gyula.

A számos rendező és író nevéhez fűződő Família Kft. máig tartó sikere abban rejlik, hogy helyzetkomikumai hol extrémek, hol pedig éppen annyira hétköznapiak, hogy a nézők magukra ismerhettek bennük. A közmédia újra lehetőséget kínál arra, hogy ezeket a vidám pillanatokat ismét átélhessék: szeptember 1-jétől minden hétköznap délután, 16 óra után, dupla epizódokban találkozhatnak a Szép és a Kövér családdal a Duna World műsorán. Azok kedvéért, akik a saját időbeosztásuk szerint szeretnének nosztalgiázni, a sorozat epizódjai a Médiaklikk televíziós alkalmazásban is elérhetők.

Família Kft. – szeptembertől 16:10-től, dupla epizódokkal a Duna World műsorán.

Kiemelt kép forrása: MTI/Arnold Éva