Bővült a Médiaklikk műsortára – Még több díj- és reklámmentes szórakozás minden korosztálynak

Augusztus 29-től újabb ikonikus filmek és sorozatok válnak elérhetővé a közmédia díjmentes streaming-szolgáltatásán, a Médiaklikken. A régóta kedvelt, generációkat összekötő alkotások között megtalálják Dr. Bubót, Pityke őrmestert Rockenbauer Pál legendás sorozatát, az És még egymillió lépést, amely Magyarország csodálatos tájain vezet végig.

A közmédia Médiaklikk elnevezésű, okostelevízión, weben és mobil applikációban is ingyenesen elérhető alkalmazása nem sokkal megjelenése után bővíti elérhető tartalmait: olyan időtálló filmek és sorozatok kerültek fel újdonságként a nemzeti filmkincsből, amelyek több generációnak nyújtanak szórakoztató kikapcsolódást.

A nézők újraélhetik Mikszáth Kálmán szatirikus regényének filmváltozatát, a Beszterce ostromát, amely humorral és társadalomkritikával mutatja be a magyar nemesség különös világát. A könnyedebb szórakozás kedvelőinek a My fair Lady magyar paródiája, az Un fair Lady hoz friss, szellemes hangvételt, míg az Örkény István művéből készült Macskajáték mély érzelmekkel és finom humorral tárja fel az öregedés és a magány témáját. A család minden tagjának örömöt szerezhet a klasszikus Pityke-sorozat, amelyben a jólelkű rendőr szellemesen és szórakoztatóan oldja meg a mindennapok gondjait. Elérhetővé vált a feledhetetlen Kérem a következőt! rajzfilmsorozat, Dr. Bubó és Ursula örökzöld történeteivel. A kínálatban olyan ritkaságok is helyet kaptak, mint a Ványadt bácsi és az Óvatos tanú, amelyek a magyar kabaré aranykorát elevenítik fel. A színészet szerelmesei számára különleges élményt nyújt a Mestersége színész: Dajka Margit című portréfilm, amely a legendás művésznő szakmai és emberi oldalát egyaránt bemutatja. A természetjárás és a kultúra iránt érdeklődőknek pedig kihagyhatatlan Rockenbauer Pál ikonikus sorozatának folytatása, az És még egymillió lépés, amely Magyarország gyönyörű tájain vezeti végig a nézőt, gazdag ismeretanyaggal kiegészítve.

A Médiaklikk a közmédia válasza a digitális kor kihívásaira: minőségi, értékteremtő tartalomhoz való hozzáférést biztosít mindenki számára. A teljesen díjmentes felületen a regisztrációval rendelkező felhasználók reklámmentesen és személyre szabott tartalomajánlással tekinthetik meg a filmeket és sorozatokat. A könnyen kezelhető applikáció és weboldal segítségével minden korosztály könnyedén eligazodhat a kínálatban. A Médiaklikk ugyanakkor nemcsak filmeket kínál, élőben követhető rajta a közmédia rádiós és televíziós műsora is.

Töltse le most a Médiaklikk alkalmazást a Google Play áruházból vagy az AppStore-ból, vagy telepítse okostelevíziójára!

Médiaklikk – A média új dimenziója.

Kapcsolódó tartalom Mozisikerek és életrajzi filmek szeptembertől a Dunán Az ősz beköszöntével szombat esténként két különleges alkotás várja a nézőket a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA