Mozisikerek és életrajzi filmek szeptembertől a Dunán

Az ősz beköszöntével szombat esténként két különleges alkotás várja a nézőket a Dunán. Elsőként, 19:40-kor egy időtálló filmklasszikus, amely a szünidő végén az európai vakációk hangulatát idézi, majd egy emlékezetes életrajzi film látható. Szeptemberben – többek között – Erzsébet királynő drámai fordulatokkal teli története és William Turner festői zsenialitása várja a nézőket.

Szeptember 6.

Ragyogó napfény (1960) – A klasszikus európai vígjáték a kontinens legszebb tájain kalauzolja a nézőt, Alain Delonnal a főszerepben. A film bájosan mutatja be a családi és romantikus bonyodalmakat, a félreértésekből születő komikus helyzeteket, miközben a napfényes Itália látványával is elvarázsolja a nézőket.

Elizabeth (1998) – Shekhar Kapur díjnyertes történelmi drámája a fiatal I. Erzsébet trónra lépésének éveit mutatja be. A címszereplőt megformáló Cate Blanchett alakítása új szintre emeli a királynő mítoszát: a hatalomért folytatott küzdelem, az intrikák és a személyes áldozatok bemutatása feszültséggel tölti meg az Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjas alkotást.

Szeptember 13.

Avanti! (1972) – Billy Wilder vidám, romantikus klasszikusában egy amerikai üzletember (Jack Lemmon) Olaszországba utazik apja temetésére, de hamar kiderül: a múlt arcpirító titkokat rejt. A film egyszerre szórakoztató és keserédes, a rendező életművének egyik kiválósága.

Elizabeth: Az aranykor (2007) – I. Erzsébet királynő történetének folytatásában az uralkodó birodalma komoly fenyegetésekkel néz szembe: a spanyol Armada támadásával, valamint a hite és magánélete közti dilemmákkal. Cate Blanchett ezúttal még erőteljesebb alakítással jeleníti meg a főszereplőt, aki nőként és uralkodóként is megállja helyét a történelem viharaiban.

Szeptember 20. – Budapesti Klasszikus Film Maraton különkiadás, restaurálva

Déltől háromig (1976) – A Charles Bronson főszereplésével készült western szinkronrestaurált változatban tér vissza a képernyőre. A történet középpontjában egy piti bankrabló áll, aki hirtelen nemzeti hőssé válik.

Öt könnyű darab (1970) – Jack Nicholson felejthetetlen alakítása teszi halhatatlanná ezt az amerikai drámát. A film egy olajfúró munkásként dolgozó, tehetséges zongorista történetét meséli el, aki hátat fordítva művészi múltjának két világ között reked: a társadalom peremén és a polgári élet szorításában.

Mindkét alkotás szinkronját nemrégiben állították helyre a szakemberek, így a nézők először hallhatják minőségi, mai hangzással a filmeket.

Szeptember 27.

Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? (1978) – A konyhaművészet világába csomagolt krimi-vígjátékban sorra tűnnek el a kontinens legnevesebb séfjei. A főszereplőket alakító George Segal és Jacqueline Bisset könnyed, de izgalmas nyomozása során a kulináris élvezetek, az ínyencség és a bűntények világa fonódik össze eredeti módon.

Mr. Turner (2014) – Mike Leigh lenyűgöző életrajzi filmje a híres brit festő, J. M. W. Turner életét idézi meg. A történet nemcsak egy zseni művészetét, hanem emberi esendőségét, különc személyiségét és magányát is ábrázolja. A látványvilág a festő képeit idézi, így a film szinte egy mozgó festményként tárul a nézők elé.

Mozisikerek és életrajzi filmek szeptembertől szombat esténként a Dunán.

