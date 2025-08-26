Az emberi lélek mélyére utazhatnak a Sztankay mozija szeptemberi kínálatával az M5-ön

Ősszel is a megszokott rendszerességgel, csütörtökönként 21 órától jelentkezik az M5 kulturális csatorna képernyőjén a Sztankay mozija. Az aktuális esti film előtti háttérműsorban Sztankay Ádám ajánlja a nézők figyelmébe a csatorna válogatott kínálatát: egyedi, gondolatébresztő megközelítésével izgalmas kulisszatitkokat ismertet meg a nézőkkel. A szeptemberi mozik időutazást kínálnak a lélek mélyre.

Sztankay Ádám, a műsor házigazdája, nem csupán bevezeti a nézőt az adott film világába, hanem mélyebb értelmezési szempontokat, társadalmi, történelmi vagy filozófiai nézőpontokat is kínál – ezáltal a moziélmény túlmutat önmagán. A bevezető gondolatok megkönnyítik a befogadást, és gyakran rávilágítanak olyan rétegekre, amelyeket elsőre talán észre sem venne a néző.

Az őszi kínálat első hónapja egyfajta időutazás az emberi lélek mélyére. A sorozat szeptember 4-én A tanú című filmmel indul. Bacsó Péter 1969-ben rendezett alkotása a magyar filmtörténet egyik legemblematikusabb műve, amely fekete humorral és abszurditással mesél a diktatúra működéséről. Sztankay Ádám filmes szemüvegen keresztül segít újraértelmezni a klasszikust a mai nézők számára.

Szeptember 11-én a Hét év Tibetben Jean-Jacques Annaud 1997-ben készült filmjét láthatják a nézők. A Brad Pitt főszereplésével készült nagyjátékfilm egy spirituális utazás története, amelyben a II. világháború árnyékában Tibetbe vetődő hegymászó a dalai lámával való találkozása során saját belső átalakulásán megy keresztül. A műsor az önismeret és a kulturális különbségek kérdéseit járja körül.

Szeptember 18-án Az ember tragédiájával, Jankovics Marcell 2011-es animációjával folytatódik a széria. Madách Imre halhatatlan művének egyedi, grandiózus animációs feldolgozása amellett, hogy vizuálisan lenyűgöző, mély filozófiai tartalmat is hordoz – a műsor ehhez kínál kapaszkodókat.

Szeptember 25-én a Truman Show Peter Weir 1998-ban rendezett filmjét vetíti az M5. Egy férfi, akinek egész élete egy valóságshow. A Truman Show már a maga idejében is korszakos volt, mára pedig szinte prófétai erővel bír a média, a magánélet és a manipuláció témakörében.

Sztankay Ádám felvezetései által mélyebben megérthetők az alkotások, legyen szó magyar klasszikusról vagy nemzetközi sikerről.

Sztankay mozija – csütörtök esténként az M5 kulturális csatornán.

