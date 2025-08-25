Új évaddal tér vissza a Dunára a nézők kedvence, az Ízőrzők

A gasztronómia mellett a magyar tájak, hagyományok és közösségek értékes pillanatait mutatja be az Ízőrzők, a Duna gasztroműsora, amely nemcsak kulináris élvezeteket, hanem kulturális értékeket is közvetít. Az augusztus 31-tól látható új epizódokban kulturális élményanyaggal és különleges magyar receptekkel várják a nézőket, betekintést nyerve Magyarország változatos tájainak életébe.

A vasárnap 13:20-kor kezdődő új évad első részében Sáregresre látogat az Ízőrzők. Oda, ahol Csók István festőművész született, a Rétszilasi-tavak pedig varázslatos kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a természet szerelmeseinek. A réti hangulatot az Aranyponty Halászati Múzeum és Lévai Ferenc bemutatóival színesíti, aki saját keze munkáival, glutén- és tartósítószer-mentes bonbonjaival hódít. Sáregrest is megismerhetik, amelynek különleges ételei között szerepel a keszegleves lebbencstésztával, a harcsa rétimajor módra, bivalypörkölt juhtúrós burgonyával, libacomb sült almával és zöldségekkel, valamint aranygaluska vaníliasodóval.

A második részben Somberekre utazhat a néző. A Baranya vármegyében, Mohács közelében található, soknemzetiségű településen a Hagyományok Háza ad otthont a helyi kulturális örökségnek. A község sokszínűségét a különböző népcsoportok népviseletei és zenekarai, így a Sombereki Német Hagyományőrző Egyesület táncosai, a Scomberger Dorfmusikanten fúvószenekar és a Székely Pávakör mutatják be. A gasztronómiában is harmonikusan keverednek a különböző hagyományok: reszelt tésztaleves, paprikakraut mit Knedl, tejfölös csirke máléval vagy sült kacsa knédlivel mind-mind gazdagítják Somberek ízvilágát.

A sorozat további részeiben Kelebia, Bács-Kiskun vármegye határmenti kis községében a harcsa, erdei gombák, szürke marha, cseresznye és eper felhasználásával készült ínycsiklandó ételek mutatják be a táj jellegzetességeit. Készül majd kakukkfüves vadraguleves, spárgás-erdei gombás rizottó, kacsamell vörösboros cseresznyével vagy szürkemarha ragu. Az Ízőrzők aktuális évadában ellátogatnak Jakabszállásra, Nyárlőrincre, Verpelétre, Mezőszentgyörgyre és Somogyszentpálra is.

Az Ízőrzők epizódjai megtekinthetők a Mediaklikken is.

Kiemelt kép forrása: MTVA