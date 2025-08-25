Több mint félezres közönséggel zárult a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál

Országos érdeklődés kísérte a Káli Fecskében megrendezett II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivált. A program a hazai jazz ikonikus előadóit és fiatal tehetségeit állította fókuszba, a Szakcsi Rádió pedig minden koncertet élőben közvetített, így a Balaton-felvidéken túli közönség is részese lehetett a fesztiválnak.

A Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál jóvoltából második alkalommal töltötte meg a jazzmuzsikát kedvelő közönség Salföldet. Három estén közel 600 vendég fordult meg a salföldi Káli Fecske kulturális és gasztronómiai központban és hallgatta a hazai jazz virtuóz előadóit. Augusztus 21-én, csütörtökön Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint nemzetközi szinten is elismert duója nyitotta meg a háromnapos élő jazzünnepet, amelyet Horváth Áron Junior Prima díjas cimbalomművész koncertje vezetett fel. A második estén Palásti Máté gitárművész után a két legendás zenész, Dés László és Dresch Mihály Quartetje okozott emlékezetes pillanatokat. A zárónapon Várallyay Petra énekes–zongorista mutatkozott be, majd a fesztivált a Modern Art Orchestra és vendég fellépőjük, Tony Lakatos koncertje koronázta meg. A szaxofonművész a világ szinte minden jelentős jazz fesztiválján fellépett már és évek óta az egyik legtöbbet foglalkoztatott magyar jazz-zenész Európában.

Dés László (j) és Dresch Mihály a Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központban 2025. augusztus 22-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)

„Bár még csak a második alkalommal rendeztük meg, a Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál már most komoly rangot vívott ki magának. Nemcsak a közönség lelkesedése mutatja ezt, hanem a fellépő művészek visszajelzései is: Salföldön színpadra lépni ma a magyar jazz kiválóságát jelenti. Mindez felelősséget és büszkeséget jelent számunkra, és kellő motivációt, hogy hamarosan már a következő évi terveken kezdjünk el dolgozni a kollégáimmal” – hangsúlyozta Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője.

A Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál közönsége a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központban 2025. augusztus 22-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A Szakcsi Rádió minden koncertet élőben közvetített, így a fesztivál élménye messze túlnőtt a Balaton-felvidék határain. Salföld három napra a magyar jazz központjává vált, és az ország minden részén hallhatóvá tette, hogy ez a műfaj élő és közösségteremtő erővel bír. Akik szeretnék újra átélni a felejthetetlen pillanatokat, azok augusztus utolsó három napjában 21:30-tól ismét meghallgathatják a fesztivál koncertjeit a Szakcsi Rádióban.

Kiemelt kép: Tony Lakatos és a Modern Art Orchestra a II. Szakcsi Rádió Jazz fesztiválon a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központban 2025. augusztus 23-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)