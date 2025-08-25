Őszi klasszikusok a Dunán – világhírű rendezők, felejthetetlen szereplők a képernyőn

Ősszel a közmédia több héten át kínál különleges válogatást a filmművészet ikonikus alkotásaiból, hogy a közönség újra átélhesse a mozitörténet meghatározó pillanatait – ismert rendezők, legendás színészek és elfeledett mesterművek segítségével. A műsorfolyam a szórakoztatás mellett értéket is közvetítenek: a múlt nagy alkotásait digitálisan restaurált változatban mutatja be a közönségnek. A Dunán induló sorozatban a Budapesti Klasszikus Film Maraton egyik frissen felújított alkotása is látható.

Agyő, kedves – szeptember 5., 20:45

Az 1946-os francia romantikus filmdrámát Raymond Bernard rendezte, Franciaország egyik leghíresebb filmsztárja, Danielle Darrieux főszereplésével. A történet szerint a gazdag és fiatal Bruno Brétillac (Jacques Berthier) annak érdekében, hogy elkerülje az elrendezett házasságot, amelybe szülei kényszerítenék, egy gazdag örökösnővel, Chérie-vel szövetkezik: feleségül kéri, hogy teljesítse szülei kívánságát, majd azt tervezi, az esküvő után elválnak, azonban kettejük története végül egészen másképp alakul. A film megjelenésekor nagy sikert aratott, de mára teljesen feledésbe merült. Egy kevésbé ismert gyöngyszeme a francia filmgyártásnak, zseniális párbeszédekre és jó szereposztásra épül.

Fedora – szeptember 12., 20:45

A Fedora Billy Wilder hatszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező egyik utolsó filmje – egy idősödő filmcsillag rejtélyes visszavonulásának és titkainak története. A hollywoodi álomgyár kegyetlen kulisszái mögé enged bepillantást. Az 1978-ban készült alkotás történetének középpontjában Barry Detweiler (William Holden) áll – egy producer, aki évekkel a közönség kedvencének eltűnése után Korfu szigetére utazik, hogy meggyőzze Fedórát, a színésznőt a visszatérésről. A gyönyörű, visszavonultan élő címszereplőt Marthe Keller alakítja – kettős szerepben –, miközben körülötte furcsa társaság formálja a valóságot. A Fedora nem csupán egy filmsztár rejtélyes eltűnéséről szól, önreflexív allegória a hírnév múlandóságáról, az öregedéstől való rettegésről és a szórakoztatóipar kíméletlenségéről.

A zsebtolvaj (Budapesti Klasszikus Film Maraton-vetítés) – szeptember 19., 20:45

Egy valódi francia klasszikus: a morális kérdéseket boncolgató A zsebtolvaj a Filmmaraton keretében szinkronrestaurált változatában tér vissza. Az alkotás feszes, filozofikus dráma, amely Robert Bresson egyedi rendezői stílusát idézi. A filmben Michel (Martin LaSalle) meggyőződésből lett zsebtolvaj. Szerinte vannak emberek, akiknek szabad megszegniük a törvényt, ő maga is ilyen. Barátnője, Jeanne (Marika Green) és egy rendőrfelügyelő próbálják a jó útra téríteni.

A nap birodalma – szeptember 26., 20:45

Steven Spielberg rendezte és Tom Stoppard írta A nap birodalma című filmet, amelyben olyan színészóriások szerepelnek mint John Malkovich vagy Miranda Richardson. A történetben egy fiú szemén keresztül látjuk a második világháború borzalmait a japán megszállás alatt. A látványos Spielberg-filmben Christian Bale első nagy alakítását is láthatják a nézők.

Jules és Jim – október 3., 20:45

Francois Truffaut, a francia újhullám rendezőjének emblematikus alkotása egy szerelmi háromszögön keresztül mesél barátságról, háborúról és szabadságról. A mesteri rendezés és Jeanne Moreau ikonikus alakítása felejthetetlen filmmé teszi az alkotást.

A közmédia őszi válogatásának néhány filmje megtekinthető a díjmentes Médiaklikk-oldalon, a Médiaklikk-applikációban és okostévén is.

Kiemelt kép forrása: MTVA