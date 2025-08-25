Őrült Guinness-rekordra készül egy német kisváros: 14 kilométernyi kötél és 150 ezer zokni szükséges hozzá

A jelenlegi rekordot ebben a versenyben az ausztráliai Port Macquarie tartja, ahol 2021-ben több mint 107 ezer zoknit csíptettek fel egy 10 kilométeres kötélre.
Zeulenroda-Triebesbe mintegy 150 ezer zokni érkezett, és a szervezők szerint 14 kilométernyi kötél áll a rendelkezésükre.
„Minden zokni frissen mosott vagy új” – hangsúlyozta André Bauer, a település önkormányzatának munkatársa. Hozzátette: a Guinness képviselőinek várhatóan napokba telik, mire megszámolják a zoknikat és ellenőrzik a kötél hosszát, így hivatalos eredményre csak később lehet számítani.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)