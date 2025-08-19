Élő fesztiválközvetítéssel és őszi újdonságokkal is készül hallgatóinak a Szakcsi Rádió

Augusztus 21–23. között Salföld újra a magyar jazz zene bázisává változik, hiszen második alkalommal rendezik meg a Szakcsi Rádió Jazz Fesztivált. Az esemény nemcsak a műfaj nagyágyúit vonultatja fel, hanem friss, fiatal tehetségeket is reflektorfénybe állít. A fesztivál érdekességeiről, és a Szakcsi Rádió terveiről a főszerkesztő, Esztergályos Máté mesélt a Nyár 25 című műsor vendégeként a Dunán.

„Néhány hónappal azután, hogy tavaly, a jazz világnapján, április 30-án elkezdődött a Szakcsi Rádió műsora, már az első szabadtéri fesztiválunkat tarthattuk meg, három telt házas nappal. Idei célunk, hogy a színvonalat megtartva, még több élményt kínáljunk a közönségnek” – mondta a Duna délelőtti magazinjában Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője. Hozzátette, a fesztivál koncepciója idén is a változatosságban rejlik: cimbalom-, gitár-, hegedű-, ének- és big band előadások vonultatják fel a jazz minden árnyalatát.

A nyitónapon Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint varázsolják el a közönséget, előttük pedig Horváth Áron Junior Prima-díjas cimbalomművész mutatja meg, hogy ez a hangszer is lehet a jazz egyik izgalmas szócsöve. A második este Dés László és Dresch Mihály kvartettje ígér különleges zenei élményt, Palásti Máté gitárművész felvezetésével. A zárónap igazi nagyzenekari robbanással ér véget: a Modern Art Orchestra és a világhírű Tony Lakatos közös koncertje előtt a multiinstrumentalista tehetség, Váraljai Petra mutatkozik be. Azokra is gondolva, akik személyesen nem tudnak részt venni a fesztiválon, a Szakcsi Rádió minden koncertet élőben közvetít.

A Szakcsi Rádió nem titkolt célja a fiatal tehetségek támogatása, ezért idén Junior Prima díjas előadókat kértek fel a szervezők, hogy a hazai jazzikonok koncertjei előtt megalapozzák a hangulatot. „Aki fiatal, az nem kevésbé tehetséges, a fesztiválon ezt is szeretnénk bebizonyítani” – hangsúlyozta Esztergályos Máté, kitérve a magyar jazzoktatás magas minőségére is. Megjegyezte, hogy a Küldd be a dalod! felhívásuk révén számos fiatal zenész kerülhet reflektorfénybe: bemutatkozó anyagaik szakmai zsűri válogatásával kerülnek be a Szakcsi Rádió repertoárjába, amelyet folyamatosan bővítenek.

„Szeptembertől új, frissebb hangzás, több műsor és szakmai tartalmak is várják a hallgatókat. Beszélünk majd a műfaj hazai edukációs lehetőségeiről, interjúkat készítünk oktatókkal és fiatal művészekkel. Nyitunk a külföldi zenészek felé, őket is megszólaltatva” – osztotta meg a terveket a főszerkesztő.

21. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál– augusztus 21. és 23. között a salföldi Káli Fecskében, valamint élőben a Szakcsi Rádióban.

A részletes program a fesztivál Facebook-eseményén és a szakcsiradio.hu oldalon is megtalálható, utóbbin élőben, a nap 24 órájában elérhető a Szakcsi Rádió műsora.

Kiemelt kép forrása: MTVA