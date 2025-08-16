Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait: sokan vihetnek haza millió fölötti összeget

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok: 6 (hat)

23 (huszonhárom)

39 (harminckilenc)

59 (ötvenkilenc)

59 (ötvenkilenc)

61 (hatvanegy) Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 1 471 870 forint; 3 találatos szelvény 2022 darab, nyereményük egyenként 23 920 forint; 2 találatos szelvény 56 492 darab, nyereményük egyenként 3240 forint. Joker: 365348 Kiemelt kép: Lottószelvény a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)