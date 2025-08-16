Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait: sokan vihetnek haza millió fölötti összeget

Nyerőszámok:
- 6 (hat)
- 23 (huszonhárom)
- 39 (harminckilenc)
- 59 (ötvenkilenc)
- 61 (hatvanegy)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt.
4 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 1 471 870 forint;
3 találatos szelvény 2022 darab, nyereményük egyenként 23 920 forint;
2 találatos szelvény 56 492 darab, nyereményük egyenként 3240 forint.
Joker: 365348
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Lottószelvény a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)