Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait: sokan vihetnek haza millió fölötti összeget

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.16. 20:10

Szerző: hirado.hu
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 6 (hat)
  • 23 (huszonhárom)
  • 39 (harminckilenc)
  • 59 (ötvenkilenc)
  • 61 (hatvanegy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt.

4 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 1 471 870 forint;

3 találatos szelvény 2022 darab, nyereményük egyenként 23 920 forint;

2 találatos szelvény 56 492 darab, nyereményük egyenként 3240 forint.

Joker: 365348

Kiemelt kép: Lottószelvény a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)

lottóötös lottószerencsejáték Szerencsejáték Zrt.

