„Ő most tényleg a gazdám?” – Egzisztenciális válságba került egy macska, amikor megjelent a gazdája testvére

Egy családlátogatás különös fordulatot vett, amikor egy macska zavartan próbálta megfejteni, miért áll „gazdája” a szoba másik végében – miközben a valódi gazda máshol volt. A pillanatot videóra is vették, és a felvétel azóta mosolyt csal az internetezők arcára.

Egy Emily nevű gazdi a Newsweek-nek mesélte el, hogy férje testvére nemrég látogatóba érkezett hozzájuk vidékről. Elmondása szerint sógora nagyon hasonlít a férjére, ami teljesen összezavarta a család cicáját, Vivit.

Az augusztus 9-én a TikTokon megosztott videóban látható, ahogy Vivi megáll, és tágra nyílt szemekkel bámulja az „új” embert a szoba túloldalán. Mintha csak azon gondolkodna: „Ő most tényleg a gazdám, vagy valami egészen más történik?”

Emily szerint az „egzisztenciális válság” körülbelül két percig tarthatott, de a kamerán 20 másodpercnyi zavarodott reakció maradt meg.

„Csak akkor tűnt el a szobából, amikor a sógorom köhintett egyet. Akkor esett le neki: Ez nem az én apukám!” – mesélte Emily.

A cicák kifinomult érzékszervei gyakran segítik őket az emberek felismerésében. A szaglásuk körülbelül 14-szer erősebb, mint az emberé, így a szag alapján könnyen azonosítanak ismerősöket.

Emellett felismerik gazdájuk hangját, járását, sőt, arckifejezéseit is és ezek alapján másként reagálnak ismerősökre, mint idegenekre.

Vivi esetében azonban a látvány annyira megtévesztő volt, hogy a megszokott jelek nélkül pillanatokra komolyan elbizonytalanodott, kit is lát valójában. A végeredmény pedig egy vicces, sokak számára ismerős pillanat lett, ami most az internet új kedvence.