Maxima – Egy szerelem, egy birodalom, egy nő harca önmagáért

Mi történik, amikor egy dél-amerikai nő szíve rabul ejti Európa egyik legrégebbi uralkodóházának örökösét? A Maxima című izgalmas hatrészes életrajzi sorozat szeptembertől a Dunán mutatja be az argentin származású Máxima Zorreguieta, Hollandia királynéjának lenyűgöző életútját, aki a szerelemért, a családjáért és önmagáért is kénytelen harcot vívni.

Újabb valóságon alapuló történetet ismerhetnek meg a Duna nézői: Vilmos Sándor holland király felesége, Máxima Zorreguieta kivételes útját Buenos Airestől a koronáig. A fiatal nő karizmatikus személyisége és elszántsága hamar meghódította a szíveket, ám az út nem volt akadályoktól mentes. Szerelme mellett meg kellett küzdenie a közvélemény előítéleteivel és a múlt árnyaival is – ezt mutatja be a nevét viselő sorozat, ami premierként érkezik a Dunára szeptember 3-án.

A történet Sevillában kezdődik, 1999-ben, ahol Máxima először jelenik meg a holland trónörökös, Willem-Alexander herceg oldalán. A világ szeme egy pillanat alatt rá szegeződik – nemcsak a szépsége és eleganciája, hanem a múltja miatt is. Amikor megkéri a kezét a herceg, hirtelen nyilvánosságra kerül apja vitatott politikai múltja az argentin Videla-diktatúra idején. Így a menyasszonyi fátyol alatt a romantika mellett, feszültségek, kételyek és történelmi terhek is rejtőznek.

A sorozat egy modern kori tündérmesét mesél el, de azt is megmutatja, milyen árat kell fizetni a boldogságért egy olyan világban, ahol a hagyomány, a politika és a sajtó mindent áthat. Vajon lehet-e egyszerre hűségesnek maradni a származásunkhoz, a szerelmünkhöz – és önmagunkhoz?

A Marcia Luyten bestsellere alapján készült sorozatban a főszerepben a lenyűgöző Delfina Chaves (Love After Loving, Victoria), valamint Martijn Lakemeier (The East), Sebastian Koch (The Lives of Others) és Elsie de Brauw tűnnek fel.

Maxima – Egy rendkívüli nő. Egy kivételes sors. Szeptember 3-tól, szerdánként 21 órától a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA