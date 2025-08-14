A Leyla kis sorozatsztárja üzent a Duna nézőinek

Hamar szívükbe zárták a nézők a Dunán augusztus 1-je óta látható török sorozat, a Leyla főhősét. A szériában visszatekintve ismerhetik meg a kis Leyla szomorú sorsát. A szerepet alakító török gyermekszínész, Melisa Duru Ünal videóban üzent a nézőknek.

„Üdvözlet Magyarország! Melisa vagyok. Nagyon boldog vagyok, hogy bemutathatom Önöknek a Leyla sorozatot” – mondja nagy mosollyal, bájos, cserfes hangon a kislány, abban a videóüzenetben, amelyet a Duna nézőinek küldött. Az ifjú színésztehetség személyisége és sorsa szöges ellentétben áll az általa a Leylában megformált karakterével, abban ugyanis drámai sorsú gyermek főszereplőt alakít, akit szülei elvesztése után mostohaanyja egy szeméttelepre hurcol és magára hagy.

Az augusztus 1-től hétköznaponként 18:50-től látható török széria nézői visszatekintve ismerhetik meg a felnőtt, céltudatos és bosszúra vágyó erős nő érzelmei miben gyökereznek. A magyar közönség hamar megkedvelte a világ peremén – megfosztva minden biztonságtól és szeretettől – a túlélésért küzdő kislányt, köszönhetően az őt megformáló Melisa Duru Ünal kiváló és hiteles alakításának. A sorozat forgatásakor mindössze kilencéves Melisa ezzel a szereppel elnyerte török szórakoztatóipar legjobbjainak járó Golden Butterfly Awards díjátadón az Év legjobb gyerekszínésznője díjat is.

Kövesse Leyla mély érzelmekkel teli fordulatos történetét hétköznaponként 18:50-től a Dunán! Az epizódok újranézhetők a Médiaklikken.

Leyla – minden hétköznap 18:50-től a Dunán.

Kiemelt kép: Tara Yapim Yurtdisi Pazarlama Anonim Sirketi