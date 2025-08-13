Premier az M2 Gyerekcsatornán: Új epizódokkal érkezik a Heartland

A népszerű kanadai sorozat 10. évada várja a csatorna nézőit augusztus 15-től. A Heartland farm kapui továbbra is hétköznap 21:15-től nyílnak ki az M2-ön, hogy feltárják szereplőik érzelmekkel, olykor drámai döntésekkel teli életét.

A család, a természet és a lovak iránti szeretet a Heartland 10. évadát is meghatározza, ám az új epizódok újabb kihívásokat és fordulatokat is hoznak a Bartlett-Fleming család életébe: Amy, Ty, Lou, Jack és Georgie sorsában tovább szövődnek az érzelmes, olykor drámai, máskor felemelő szálak, amelyeket a nézők világszerte nagy izgalommal követtek.

Az augusztus 15-től, hétköznap esténként látható új évadban Amy és Ty kapcsolatát nemcsak a jövőjükkel kapcsolatos döntések teszik próbára, hanem komoly szakmai kihívások is. Lou karrierje új irányt vesz, Georgie pedig egyre komolyabban veszi a lovaglást. Természetesen a folytatásból nem hiányoznak majd a megható pillanatok, a nevetések, és a gyönyörű kanadai, albertai tájak sem.

A közmédia gyerekcsatornáján is nagy érdeklődéssel vetített Heartland 10. évada továbbra is azt a biztonságot és klasszikus értékrendet képviseli, amely minden korosztály számára értékes és kedvelhető.

Heartland, 10. évad – augusztus 15-től, hétköznap esténként az M2 Gyerekcsatorna műsorán.

Kiemelt kép: MTVA