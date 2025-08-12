Táncokban rejlő minidráma – 2026 elején érkezik a legújabb magyar táncfilm

Várhatóan január közepén mutatják be a Magyar menyegző című táncfilmet, amelyben a néptánc, a hagyomány, a zene és a kép kapcsolódik össze a vásznon. Az alkotás különlegességéről a rendező Káel Csaba, valamint a producer, és egyben vezető operatőr, Lajos Tamás beszélt a Nyár 25 vendégeként.

A Magyar menyegző egy tradicionális magyar lakodalmat mutat be az udvarlástól a lakodalomig. Különlegessége, hogy a párbeszédek helyett leginkább a mozgás és a zene meséli el a történetet. Káel Csaba rendező a Duna délelőtti magazinműsorában elmondta, hogy az ötvenes években, valamint harminc évvel később készültek már táncfilmek, mint a Vérnász, vagy a Carmen, ám a Magyar menyegző különbözik ezektől. „Filmünk nem táncteremben lezajlott próbafolyamat közbeni drámát mutat be, hiszen a forgatáshoz leköltöztünk Kalotaszegre, arra a helyszínre, ahonnan ezek a táncok, viseletek származnak. A helyszín a magyar népi- és viseletkultúra, továbbá zene- és tánchagyományok kimeríthetetlen bölcsője” – mondta a rendező, kiemelve, nem véletlen, hogy e helyre rengetegen jártak gyűjteni és a környékről indult el a táncházmozgalom is. A történet kapcsán elmondta, egy nyolcvanas évek eleji lakodalomba kalauzol. „Ezek a táncok az ott élők mindennapjaihoz tartoztak, az esküvőknek adott menetrendje volt. A zenék, nóták, táncok olyan drámaisággal és szépséggel bírtak, amelyek ilyen teljességben kevés kultúrában vannak meg” – emelte ki Káel Csaba.

A táncokban rejlő minidrámát kiváló színészek és táncművészek segítségével mutatják meg. „Sok kamerával és sok szögből kell a felvételeket elkészíteni, és elsősorban tág képeket kell alkalmazni. A teljes testet is mutatni kell, de a vágás segítségével a nézőnek látnia kell a mozdulatok speciális halmazát is, ami kifejezi a tánc lényegét” – avatta be munkája titkaiba a nézőket Lajos Tamás vezető operatőr, producer.

Káel Csaba elmondta, várhatóan január közepén mutatják be a Magyar menyegzőt, terveik szerint majd nemzetközi szinten is. Céljuk, hogy a táncházmozgalomnak is új lendületet adjanak. „A táncházmozgalom, bizonyította, hogy a kultúra nem vitrinbe zárt dolog, hanem élővé lehet tenni, nemcsak archaikus környezetben él meg, hanem bárhol, bármikor” – fogalmazott a rendező, továbbá elárulta, filmjük végén felvételek mutatják be a korabeli táncházak hangulatát.

A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán.

fotó: Nyár 25/Mészáros András