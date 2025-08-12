Nagy visszatérés a Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál nyitónapján

A kortárs magyar jazz népszerű duója, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint újra egy színpadon látható a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál első napján, Salföldön. A zenészeket az elmúlt évben nemcsak a zene, hanem családi boldogság is összekötötte, hiszen mindketten szülői örömöket élhettek meg. Augusztus 21-én, csütörtökön a hazai jazzélet legnagyobb sztárjaival és feltörekvő fiatal zenészekkel szórakoztatják majd a jazzkedvelő közönséget a festői Balaton-felvidéken.

A hazai jazzélet egyik legkiemelkedőbb gitárosa, Gyémánt Bálint először lép fel a Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon, amelyet második alkalommal rendez meg a közmédia magyar jazz zenei rádiója Salföldön. A zenész a háromnapos szabadtéri jazzünnep nyitónapján, augusztus 21-én a színpadot állandó zenésztársával, a Bartók Rádió Zenei Díjas és kétszeres Fonogram-díjas előadóval, a Szakcsi Rádió csatornahangjával, Harcsa Veronikával osztja meg.

„Több mint 20 éve ismerjük egymást. Bár a főiskola négy éve alatt nem játszottunk együtt, de miután lediplomáztunk, több albumot is készítettünk közösen. (…) Az elmúlt egy évben sok dolog történt mindkettőnkkel, ezért nagyon várom, hogy a Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon újra együtt zenélhessünk” – fogalmazott Gyémánt Bálint. A gitárművész hozzátette, Harcsa Veronika bő egy évvel ezelőtt hozta világra első gyermekét, de néhány hónappal ezelőtt az ő családja is bővült: immáron két kislány édesapjaként keresi az egyensúlyt hivatása és magánélete között.

„Férfiként, apaként érzem, mennyire más nézőpontot jelent a szülőség. A családi logisztika olykor megboríthatja a terveket, de remélem, hogy Salföldön nemcsak fellépőként, hanem közönségként is élvezhetem a fesztivált, hiszen a magyar jazzélet színe-java ott lesz” – hangsúlyozta a zenész. Megemlítette, hogy koncertjük előtt épp egy olyan ifjú tehetség lép színpadra a Junior Prima díjas Horváth Áron cimbalomművész személyében, akit eddig még nem látott élőben játszani.

A részletes program a fesztivál Facebook-eseményén és a szakcsiradio.hu oldalon is megtalálható, utóbbin élőben, a nap 24 órájában elérhető a Szakcsi Rádió műsora.

Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál– augusztus 21. és 23. között a salföldi Káli Fecskében, valamint élőben a Szakcsi Rádióban.

Kiemelt kép: Gyémánt Bálint gitáros és Harcsa Veronika énekes, dalszerzõk a Budapest Jazz Clubban 2019. január 29-én. A dzsesszzenész duó belga dobossal és nagybõgõssel kiegészülve készítette a Shapeshifter (Alakváltó) címû lemezét.

MTI/Balogh Zoltán