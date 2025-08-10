Donald Trump randira hívta Emma Thompsont

„Megváltoztathattam volna az amerikai történelem menetét!” – mondta Emma Thompson a lapnak, és elárulta: az akkor még üzletemberként ismert

Donald Trump váratlanul felhívta őt a egy filmforgatáson, a lakókocsijában, méghozzá azon a napon, amikor hivatalosan is elvált első férjétől, Kenneth Branaghtól.

„Azt hittem, vicc. »Üdv, itt Donald Trump« Azt kérdeztem: „Miben segíthetek? Azt mondta: <Szeretném, ha megszállna az egyik gyönyörű szállodámban, és talán együtt vacsorázhatnánk>”.

Emma Thompson házassága 1995-ben ért véget, miután kiderült, hogy férje Helena Bonham Carterrel folytat viszonyt, amely a Frankenstein című film forgatásán kezdődött.

Kiemelt kép: Emma Thompson brit színésznõ a Good Luck to You, Leo Grande címû film vetítése alkalmából tartott sajtótájékoztatón a 72. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2022. február 12-én.

MTI/EPA/Sascha Steinbach