Keménykalap és krumpliorr – A Csukás örökség ápolása nem csak a rádióban

A Kemény kalap és krumpliorr azon kevés magyar gyerekfilm-sorozat egyike, ami generációkat köt össze. A legendás széria visszatér a képernyőre, a szeptember 1-jén egyéves születésnapját ünneplő Csukás Meserádió ajánlásában. Augusztus 9-től négy szombat reggel a hétvégi kakaó mellé a Duna garantálja a nevetést és az izgalmat. A különleges blokk célja, hogy a gyerekek és szülők együtt fedezhessék fel újra Csukás István felejthetetlen mesevilágát. És ha ez még nem lenne elég: szeptembertől érkezik a felújított, digitálisan restaurált Süsü, a sárkány is.

Csukás István, Kossuth-díjas költő, író, a Pom Pom, a Gombóc Artúr, A legkisebb Ugrifüles, A nagy Ho-ho-ho-horgász és a Süsü megalkotója egész életében a gyerekek nyelvén mesélt, olyan szeretettel és humorral, ami generációk lelkébe vésődött be. A Magyar Televízió számára is alkotott, és számos története – így például a Keménykalap és krumpliorr is – filmváltozatban vált legendává. Meséi, hősei és rímei a hamarosan egyéves születésnapját ünneplő Csukás Meserádió jóvoltából is tovább élnek, hogy újabb generációkat tanítsanak szeretetre, bátorságra és a szívet-lelket gazdagító jókedv fontosságára.

A sorozat főszereplője, egy budapesti fiú, Vincze Misi, aki nyaralni megy vidékre, de hamarosan egy különös gyerektársaságba keveredik. A fiatalok épp detektíveset játszanak, ám hamar valódi bűntény nyomaira bukkannak: valaki sorra lopja a galambokat a környékről!

A srácok nyomozni kezdenek. Bár nincsenek benne szuperhősök vagy varázslatok, mégis minden perce izgalmas és élettel teli, nemcsak gyerekként, hanem felnőttként is újra felfedezhető, értékes üzenetekkel. A Keménykalap és krumpliorr nem öregszik, csak egyre jobb lesz az idő múlásával. És ki tudja? Talán még most is ott van valahol a cirkuszi sátor mögött egy rejtély, amit csak egy csapat bátor gyerek oldhat meg.

5 dolog, ami a Keménykalap és krumpliorrból megtanulható:

A barátság aranyat ér.

A sorozat egyik legfontosabb üzenete, hogy egy jó csapat mindent megold – legyen szó galamblopásról vagy egy cirkuszi beszivárgásról. A gyerekek közti szoros bajtársi kapcsolat igazi minta a mai világban is. A kíváncsiság érték – nem hiba!

A kis nyomozók bátorsága, ahogy kérdeznek, nyomoznak és a dolgok végére járnak, arra tanít, hogy merjenek utánajárni annak, amit nem értenek – ez az igazi tanulás alapja. A játék komoly dolog is lehet.

A gyerekek detektívesdije kezdetben csak móka, de hamar komoly fordulatot vesz. A sorozat megmutatja: a játékon keresztül tanulhatunk a legjobban, és gyakran így készülünk fel a felnőtt élet kihívásaira is. Az igazságért érdemes kiállni.

A gyerekek nem nézik tétlenül, hogy valaki árt másoknak – még akkor sem, ha a felnőttek kételkednek bennük. Ez arra tanít, hogy soha ne féljünk kiállni a jó ügy mellett, akkor sem, ha nehéz. A történetek összekötnek.

A Keménykalap és krumpliorr nemcsak egy kalandos gyerekfilm – egy olyan közös élmény, amit generációk adnak tovább egymásnak. Mert egy jó mese sosem megy ki a divatból, sőt: egyre értékesebbé válik.

A szombat reggeli ifjúsági- és gyermeksorozatok is megnézhetők az adást követően a Mediaklikken.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek: elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve iOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

Kiemelt kép forrása: MTVA