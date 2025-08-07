Bivalyból készül az év strandétele

Kardos Gábor elmondta, hogy a bivalytatár zalaköveskúti bivalyhúsból készül, burgonygratinnal, tormahabbal, zellerropogóssal, szardellával, kapribogyóval, kovászos uborkával és házi majonézzel tálalják.
A Pizza Sztori ételének alapötletét a római rizsgolyók adták. A harcsapaprikást összefőzik túrós csuszával, majd nyalóka alakúra formázzák, és kirántják. Kapros túróval és kápiakrémmel tálalják.
A granola optimist névadója az Optimist vitorlás, amelyen a gyerekek tanulnak hajózni. A vitorlás teste és vitorlája képviselőfánkból készül, tölteléke mézes-joghurtos krém, erdei gyümölcs öntet és granola kerül rá.
A Balatoni Kör tizenegyedszer hirdette meg a strandételversenyt. A zsűri 36 nevezett étel közül választotta ki a győzteseket – közölte Kardos Gábor.
