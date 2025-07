Mesefigurák a zsebben – nosztalgikus kulcstartók a TV Maci-boltban

A mesék varázsa nemcsak a képernyő előtt élhető át – a mindennapokban is velünk lehetnek a gyerekkor kedvenc figurái. A Nemzeti Archívum weboldalán elérhető TV Maci-bolt kínálatában olyan kulcstartók vásárolhatók meg, amelyek ismert és kedvelt mesés szereplők alakjában elevenednek meg.

A részletgazdagon kidolgozott, nosztalgikus hangulatot idéző kulcstartók nem csupán praktikusak, hanem bájos kiegészítői is lehetnek táskának, hátizsáknak vagy kulcscsomónak – miközben egy-egy pillanatra visszarepítheti tulajdonosát a gyermekkori mesevilágba.

A kollekcióban helyet kapott Frakk, a macskák réme, aki most nem Irma néni udvarát védi, hanem bárki táskája, vagy kulcscsomója őre lehet. A választékból nem maradhatott ki Szerénke és Lukrécia sem. Mellettük ott van TV Maci, aki most kulcstartó formájában is hűséges társ lehet a mindennapokban.

A mesés kulcstartók elérhetők a Nemzeti Archívum weboldalán, a TV Maci-bolt kínálatában – ahol számos más nosztalgikus meseajándék is várja az érdeklődőket.

Kiemelt kép forrása: Nemzeti Archívum