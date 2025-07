Ők a Leyla című török sorozat szereplői – drámai, feszültséggel és érzelemmel teli alakítások a Dunán

Az augusztus 1-jén a Dunán bemutatkozó Leyla című török telenovella nemcsak története, hanem kivételes szereplőgárdája miatt is izgalmas. A török színjátszás kiemelkedő alakjai lehelnek életet a karakterekbe, köztük a széria hősnőjét alakító, milliók által követett Cemre Baysel.

Cemre Baysel – Leyla / Ela

A 26 éves színésznő, festőművészet szakon végzett az egyetemen. Színészként már gyerekkora óta dolgozik: a magyar nézőknek a Sors játéka és a Fogd a kezem című sorozatokból lehet ismerős, utóbbit a Duna is vetítette. 2021-ben elnyerte a Shining Star díjat a Golden Butterfly gálán. A magánéletét ritkán osztja meg, bár ismert a kapcsolata Aytaç Şaşmaz színésszel.

Melisa Duru Ünal – gyerekkori Leyla

Az ifjú tehetség érzékenyen formálja meg Leyla gyermekkori alakját a múltbeli jelenetekben. Fiatal kora ellenére már több sorozatban is szerepelt. Melisa a premier kapcsán üzent a magyar nézőknek.

Alperen Duymaz – Civan

A Leyla gyerekkori szerelmét alakító színész, akinek karaktere feszültséget teremt a múlt és a jelen között. A magyar közönség korábban a Megtörve című sorozatban láthatta a színészt.

Gonca Vuslateri – Nur

A színésznő egyik legemlékezetesebb alakítása a Magyarországon is bemutatott Anya című 2016-os sorozatban volt. Most Nurként látjuk viszont, aki gonosz, számító, kegyetlen ellenfélként áll Leyla útjában, egyben tükröt is tart a főszereplőnek, mivel megmutatja, hogy milyen emberré válhat nevelt lánya, ha enged a bosszúnak és a keserűségnek.

Yiğit Kirazcı – Mali

Árnyalt karakter, akinek kapcsolata Nurral a hatalom, vágy és manipuláció határán egyensúlyoz. Nur szeretőjeként minden aljas cselekedetében támogatja a nőt.

Halil İbrahim Ceyhan – Tufan

Tufan a híres focista, akinek egy véletlen baleset következtében összefonódik sorsa az elszánt, bármire képes Nurral.

A Leyla a sikere a történetvezetésnek és a sokrétű karaktereknek is köszönhető, egyszerre támaszkodik a hagyományos török sorozatok világára, és mutat be új jellemvonású szereplőket. Barátság és árulás, múlt és jelen, családi kötelékek és személyes döntések szövik át a főszereplők kapcsolatát, amelyekből minden este újabb rétegek bomlanak ki.

Leyla – premier augusztus 1-jén, folytatás minden hétköznap 18:50-től, csak a Dunán.

