Ma is a tányérunkra varázsolhatjuk az ókor ízeit a Főmenüvel

A gasztronómia és a történelem különleges találkozását tálalja a Főmenü – történelmi fogások című műsor a Dunán. Az ókori receptek összeállításban Vukics Adrienn régész, muzeológus segítette a stábot. A szakember a Családi kör vendégeként árulta el: kelesztett kenyér, rengeteg fűszeres étel, kísérőként sör és bor került eleink asztalára.

Április közepétől jelentkezik új tematikával a Duna népszerű gasztroműsora, a Főmenü, amely Történelmi fogások alcímmel kalauzolja végig a nézőket a különböző korszakok és kultúrák ízein. Kilenc ókori tematikájú adás is készült, amelyekben Vukics Adrienn régész-muzeológus, az Aquincumi Múzeum munkatársa iránymutatása alapján állította össze és készítette el Széll Tamás Michelin-csillagos séf a korabeli fogásokat.

„Az ókori Egyiptom gasztronómiájáról sokat lehet tudni, köszönhetően a sírokban fellelhető leleteknek. Tudjuk, hogy Egyiptom gazdag gabonatermesztő vidék volt, az akkoriak ismerték a sörkészítés és a kenyér kelesztésének technikáját is, valamint bort is előszeretettel fogyasztottak. A Római Birodalomban ehhez hasonlóan tudtak levegős kenyeret sütni” – mesélte Vukics Adrienn a Családi kör vendégeként a Dunán. A régész-muzeológus arról is beszélt, a mediterrán vidék fűszerekben gazdag volt, ezért a mainál is többfélét használtak. Sáfrány, lestyán, gyömbér, Indiából hozott bors is került az asztalra, de az árpából, búzából készülő egytálételeket is ízesítették ezekkel. „A görög és római kultúrára a magas szintű írásbeliség volt jellemző, így írásos formában is fennmaradtak az ételek elkészítési módjai és hozzávalói. Az antik Róma legendás mesterszakácsa, Apícius körülbelül négyszáz receptje ismert” – hangsúlyozta a régész, aki ezekből nyert inspirációt a kiváló történelmi fogások elkészítési módjához a Főmenü konyhájában.

A Főmenü Médiaklikk-oldalán újranézhető, milyen egyiptomi és görög étel tálalt Széll Tamás, ahogy a legutóbbi, szombati kelta tematikájú fogás is megismerhető. A Michelin-csillagos séf ricsetet készített, amely az egyik napi betevője is lehetett volna az akkoriaknak. A sólethez hasonló egytálételhez Széll Tamás füstölt húst készített bő lében, majd házi csipetkével, lencsével, árpával, valamint zöldségraguval és sok zöldfűszerrel állította össze az ételt, amelynek jellemzője, hogy a betét és nem a lé dominál. Ezért mondják rá, hogy se nem főzelék, se nem leves.

A nézőket június 28-án várja a Főmenü – Történelmi fogások nyári szünet előtti utolsó adása, szombaton 17:25-től Apícius nyomán készít ételt Széll Tamás. További ókori, és más történelmi korszakok fogásaival ősztől várja ismét nézőit a Főmenü a Dunán.

