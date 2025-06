Gall hősök, mágikus állatok és hercegnők: mesés nyár az M2-n

A szünidő alatt meghosszabbított műsoridővel, este 10 óráig várja nézőit az közmédia gyerekcsatornája, az esti közös, családi tévéélmény lehetőségeként. Szombatonként 20 órától vígjátékokat, kaland- és animációs filmeket kínál az M2 Mesemozi-sorozat a csatornán.

A két – talán legismertebb – gall hős kalandjával várja június 28-án 20 órától nézőit az M2. Asterix és Obelix igyekszik a maguk jellemző módján megvédeni a mágikus főzet receptjét, amelyet csak Csodaturmix ismer. Az Asterix: A varázsital titka című francia animációs filmben ugyanis az agg druida rájön, megöregedett és tovább kell adnia a főzet receptjét egy fiatalnak, azonban erre a titokra mások is vágynak. A gall kalandok után egy klasszikus történetet tűz műsorára július 5-én a csatorna, az Erich Kästner regénye nyomán 2017-ben bemutatott német alkotás, A két Lotti jól ismert bonyodalmaival.

Kép forrása: MTVA

Különleges iskolába kalauzolja a gyerekeket július 12-én a közmédia gyerekcsatornája, a Mágikus állatok iskolája című 2021-es osztrák, német családi moziban a gyerekek egészen különleges házikedvenceket kapnak. A külső szemlélő számára csak egyszerű plüssnek tűnő állatok, valójában hű társak a bajban, beszélni tudnak, és segítenek, ha szükség van rá. A történet egy kislány, Ida életén keresztül mutatja be a különleges intézményt. Klasszikus tündérmese következik július 19-én: a Hercegnő mentőakció című 2021-es animációs filmben egy önfejű hercegnőt rabol el egy gonosz mágus, édesapja pedig a mesékhez hűen, megmentőjének ajánlja fele királyságát és lánya kezét. A hónap utolsó szombatján is egy animációs film várja a családokat az M2-n, az Noé bárkája című mozi a jól ismert történetet dolgozza fel, és mutatja be, milyen sok kaland vár a bárkán utazó népes kompániára.

Augusztusban is minden szombat este érkeznek a kalandos mesemozik. A koronaherceg, a Fekete szépség, valamint a Wendy és a Wendy II. – Örök barátság című filmekkel készül a csatorna, amely igazodva a nyári szünetüket töltő gyerekek és családok igényeihez, egész nyáron meghosszabbított műsoridővel várja kisebb és nagyobb nézőit.

Kiemelt kép forrása: MTVA