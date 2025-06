Nyári sorozatdömping az M2 Gyerekcsatornán – országos tévépremierek minden napra

A nyár a kalandok, nevetések és felfedezések ideje – az M2 Gyerekcsatorna pedig idén is gondoskodik róla, hogy a legkisebbek biztonságos és szórakoztató tartalmak társaságában töltsék a vakációt. A közmédia országos gyerekcsatornája a szünidő alatt is reklám- és erőszakmentes műsorkínálattal várja a családokat, és több vadonatúj sorozat országos tévépremierje is érkezik, kizárólag az M2-re.

A nyári vakációt június 22-től egy különösen aranyos premier indította: a Kenguru-part című sorozat nap mint nap tengerparti kalandokkal és kedves karakterekkel csalogatja a képernyők elé a legkisebbeket. A kacagtató történetek kedvelőinek július 2-tól lesz érdemes figyelniük az M2 műsorát: kezdődik az Archibald következő nagy dobása. A mindig kíváncsi és kissé bohókás főhős kalandjait minden nap 17 órától követhetik nyomon. A klasszikus mese új köntösben tér vissza: Grisu, a kis tűzokádó, aki tűzoltó szeretne lenni, július 8-tól minden reggel 7:45-től napi két résszel érkezik az M2 képernyőjén. Szelíd humor, szerethető karakterek és tanulságos történetek várják a gyerekeket. Aki szereti a kutyás kalandokat, annak kihagyhatatlan az Ideafix és a rebellisek, ami vadonatúj epizódokkal tér vissza. A második évad részei július 9-től láthatók, napi két résszel 18:10-től. A hét minden napján 14 új epizód kerül képernyőre. A nyár egyik legizgalmasabb újdonsága a Jetikölyök: Láthatatlan város – misztikus hangulat, humor és különleges barátságok töltik meg az epizódokat. A sorozat július 15-től várja a nézőket, minden este 19:05-től. A klasszikus páros, Mása és a medve is vadonatúj történetekkel tér vissza. A 7. évad epizódjai minden nap 13:50-től kezdődnek. A kis csínytevő lány és a jólelkű mackó történetei már generációk kedvencei. Az M2 Gyerekcsatorna nyári műsora, amely már este tíz óráig várja a kisebbeket – és később a nagyobbakat –, nemcsak szórakoztató, hanem biztonságos is: minden tartalom korosztálybarát, reklám- és erőszakmentes. A nyár folyamán pedig garantáltan nem lesz unalom: minden napra jut egy új kaland. Kiemelt kép forrása: MTVA